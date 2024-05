“Emozioni uniche”: Il Volo, fan al settimo cielo. Non era mai accaduto prima ai tre tenori che continuano a far sognare il loro pubblico a distanza di anni dal loro debutto.

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo in tanti parlavano di un possibile scioglimento del celebre trio Il Volo, con voci che parlavano di frattura insanabile tra Ignazio Boschetto Piero Barone e Gianluca Ginoble, con i fan che temevano che questa volta qualcosa tra di loro si fosse rotto davvero. Infondo non sarebbe stata la prima volta che un gruppo si sciogliesse dopo aver raggiunto successi importanti.

E’ accaduto infatti anche ai migliori artisti internazionali che ad un certo punto le strade potessero dividersi, ma alla fine questa ipotesi è stata spazzata via dai diretti interessati, che non sono hanno smentito drasticamente queste voci, andando poi anche a rinsaldare la loro amicizia in modo permanente oltre che il percorso comune che li ha visti nascere e poi trionfare in tutto il mondo. Insomma, i fan adesso possono stare tranquilli, il trio è più forte di prima.

Il grande successo de Il Volo

Non solo partecipazione con successo all’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus, Boschetto Barone e Ginoble hanno continuato a mietere successi in tutto il mondo, mostrando la loro professionalità e bravura al pubblico europeo ma anche sudamericano che ha apprezzato le loro performance live in stadi e palazzetti. Un fenomeno in costante crescita quello de Il Volo.

Ma l’emozione più grande per i tre tenori è arrivata proprio in queste ore, per la gioia dei diretti interessati che hanno potuto festeggiare nel migliore dei modi il raggiungimento dei 15 anni di carriera del gruppo, a conferma della grande unione che sancisce il loro rapporto professionale e di amicizia comune. Smentendo ancora una volta, se ancora ce ne fosse stato bisogno, ogni voce che parlava di rottura (qui invece abbiamo parlato di un’altra situazione complicata che sta tenendo col fiato sospeso il mondo intero).

E quale occasione migliore per arrivare a celebrare questo traguardo se non quella dell’ennesima esibizione all’Arena di Verona insieme a tanti altri artisti che hanno partecipato alla loro festa? L’evento è stato trasmesso da Canale 5 nella serata del 21 maggio e come previsione, ha raccolto un enorme successo di spettatori, che come detto amano alla follia questo trio.

Emozioni fortissime all’Arena di Verona

La serata ha raccolto ampi consensi per i protagonisti de Il Volo, accompagnati da una lunga lista di artisti che non sono mancati all’appello per salutare i tre ragazzi che nonostante la delusione per l’ottavo posto al Festival di Sanremo, sono ripartiti con grande entusiasmo proprio dall’Arena di Verona, con le telecamere di Canale 5 che hanno ripreso ogni momento della loro festa con il pubblico.

Tra i tanti presenti sul palco, a cominciare da Federica Panicucci, si sono distinti per la loro professionalità altri big della musica italiana come Gianna Nannini Giuliano Sangiorgi Umberto Tozzi. E ancora Clara Santi Francesi Irama e Giuseppe Fiorello. Una serata davvero indimenticabile che ha emozionato tutti i presenti.