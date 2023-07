“Divorziano”, rottura definitiva a Windsor: proprio loro starebbero per separarsi

Una rottura definitiva dovrebbe avvenire a breve nella famiglia Windsor. Si parla addirittura di “divorzio” imminente. A quale membro si fa riferimento?

È stato ipotizzato dalla famosa esperta reale Jennie Bond che l’imminente divorzio di Harry e Meghan sia inevitabile e possa avvenire nel giro di pochi giorni.

Gli addetti ai lavori di Buckingham Palace, noti per la loro affidabilità, hanno rivelato che a Harry potrebbe essere concesso il perdono immediato dal monarca e dal resto della famiglia reale, ma solo a condizione che proceda con il divorzio da Meghan.

Queste voci hanno acceso la possibilità di un nuovo inizio per il principe Harry, che potrebbe riconquistare il favore della famiglia reale e del popolo britannico.

Divorzio imminente: rottura definitiva a Windsor

Jennie Bond, una illustre esperta del mondo dei reali inglesi, ha suggerito che il divorzio del principe Harry e Meghan Markle è imminente.

Secondo quanto riportato dalla rivista “Ok”, una dichiarazione ufficiale in merito potrebbe essere imminente.

Secondo affidabili addetti ai lavori all’interno di Buckingham Palace, è stato rivelato che se il principe Harry decidesse di separarsi definitivamente da sua moglie Meghan, sarebbe in grado di ottenere una rapida clemenza sia dal monarca che dalla famiglia reale.

Il significato di questa rivelazione non può essere sottovalutato, in quanto ha il potenziale per segnare un momento cruciale nella vita del principe Harry.

“Penso ci sia ancora tutta la volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano», ha dichiarato la Bond. “Potrebbe subito recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo dalla sua famiglia reale”.

In realtà, i commenti da parte dell’esperta fanno eco a quelli rilasciati da Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa Diana.

Questi ha recentemente dichiarato alla stampa britannica che il popolo accoglierebbe a braccia aperte l’autore di “Spare”, ovviamente senza la moglie al seguito”.

Addirittura tutti i tabloid inglesi hanno avanzato la possibilità che il principe Harry abbia già acquistato nuovamente casa un po’ fuori Londra. Tutto ciò presagisce un suo immediato ritorno nel Regno Unito, cosa che sorprenderebbe molti.

Jennie Bond è sicurissima che la separazione tra Harry e Meghan è inevitabile, forse anche imminente. Secondo le sue fonti, presto potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Come detto in precedenza, c’è ancora un sentimento positivo nei confronti di Harry. Bond crede che Harry abbia il potenziale per riconquistare il terreno perduto e ristabilirsi come una figura gradita.

Un possibile ritorno di Harry nel Regno Unito?

I tabloid britannici hanno sollevato la prospettiva che il principe Harry avrebbe acquistato una nuova dimora fuori Londra, accennando così alla possibilità che il secondo figlio del monarca possa fare un ritorno inaspettato nel Regno Unito.

Le potenziali ramificazioni di questa decisione per Harry sono significative, in quanto rappresenta un’opportunità unica per lui di intraprendere un nuovo percorso.

Questo cambiamento potrebbe consentirgli di ricucire i suoi legami con la famiglia reale e allo stesso tempo riconquistare l’ammirazione e il sostegno della popolazione britannica, offrendogli così la possibilità di ricominciare da capo.

L’incidente stradale di un mese fa

Circa un mese fa, esattamente il 16 maggio, è stato riportata dai mass media una notizia che riguardava proprio Harry e Meghan: la coppia era stata coinvolta in un incidente automobilistico.

Secondo la dichiarazione ufficiale del portavoce del principe, la coppia stava tentando di eludere l’incessante inseguimento dei paparazzi dopo una funzione pubblica a New York City.

Nonostante la natura quasi fatale dell’incidente, fortuitamente entrambe le parti ne sono uscite illese. Le circostanze ricordavano stranamente l’inseguimento che alla fine portò alla prematura scomparsa di Lady Diana a Parigi durante il tragico mese di agosto del 1997.