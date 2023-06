“Hanno già sentito gli avvocati”, divorzio a Buckingham? Chi sono i protagonisti

Divorzio a Buckingham: sembra che i protagonisti di questa vicenda abbiano già sentito gli avvocati, ma cerchiamo di capirne di più. Di chi stiamo parlando?

Cosa sta succedendo ultimamente a questa coppia che ha fatto molto scalpore, soprattutto in questi ultimi anni? Voci sempre più ricorrenti, parlano di ormai, un divorzio ormai imminente, che andrebbe a separare quella che si è rivelata essere una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. Di chi parliamo? Ecco svelato il mistero.

Divorzio a Buckingham: i nomi dei protagonisti di questa vicenda

Come accennato poco fa si parla di una coppia che forse sta per scoppiare, ma di chi parliamo? Sicuramente di una coppia molto nota e che fa spesso parlare di sé.

Harry e Meghan Markle sono i protagonisti di questa vicenda che sta suscitando l’interesse di tantissime persone.

Soprattutto di coloro che hanno sempre seguito tutto ciò che coinvolge le componenti della Famiglia reale, anche quelle che si sono distaccate per ragioni sentimentali.

Come appunto è capitato ad Harry, il quale ha deciso anni fa di lasciare tutto e la sua patria per iniziare una nuova vita in America. Tutto questo con sua moglie Meghan e i figli, ma lontano dalla sua famiglia d’origine e senza più i tanti privilegi che aveva in passato.

Ora, però, vediamo cosa sta accadendo in questi ultimi tempi tra lui e la sua consorte. Risultano sempre più insistenti le voci di divorzio, che da un po’ di tempo si associano ai duchi del Sussex.

Se tutto questo dovesse corrispondere al vero, allora ciò porterebbe a dedurre che la loro vita coniugale in California non è assolutamente serena.

Malgrado l’assenza delle pressioni che in passato avevano ricevuto da parte di Buckingham Palace e senza l’ossessione dei fotografi nei loro confronti.

Intanto col trascorrere delle settimane questa notizia sta girando in forma maggiore, facendo pensare a una sua veridicità.

A quanto pare Meghan e il marito Harry hanno ognuno delle aspirazioni differenti da quelle dell’altro.

Fonti molto vicine alla coppia, poi, già avevano provveduto più volte a segnalare dei momenti di forte tensione tra i due, all’interno delle mura domestiche.

Condizioni che si sono accentuate, in base a queste testimonianze, soprattutto in seguito alla pubblicazione del libro di Harry e alla precedente docu-serie mostrata tramite Netflix.

Nelle ultime ore, poi, si è addirittura parlato di una distanza sempre più rilevante tra le ambizioni mostrate da Harry rispetto a quelle che invece mostra chiaramente sua moglie Meghan.

Divorzio a Buckingham: ecco cosa sta accadendo tra Harry e sua moglie

Marito e moglie a quanto pare mirano a uno stile di vita differente, ecco il motivo di alcuni loro conflitti. Da una parte c’è lei che vorrebbe partecipare a un maggiore quantitativo di avvenimenti mondani, per avere notorietà nel mondo dello spettacolo. Poi c’è Harry che, invece, preferirebbe condurre una vita distante dai riflettori e molto più privata.

Agli inizi la coppia era riuscita nell’intento di trovare un punto di incontro, ma durante le fasi di promozione del suo libro, Harry ha constatato di avere bisogno di mantenersi al di fuori da questo ambiente.

Tra l’altro la stampa britannica sta mettendo un forte accento su tale situazione, dichiarando che Harry avrebbe già fatto un passo decisivo, quello di rivolgersi a un avvocato.

Questo per capire le conseguenze di un eventuale divorzio. Ormai si parla di un rapporto che è agli sgoccioli, con Meghan sempre pronta a fare una vita sociale anche senza la presenza del marito. In base alle dichiarazioni dell’ex maggiordomo di Lady Diana, Harry starebbe con Meghan unicamente per i suoi due figli, Lilibet e Archie. Sarà davvero questa la verità?

Il quinto anniversario passato come inosservato: una conferma?

Tutto questo sembra essere coerente con quello che è accaduto il 19 Maggio, data del loro quinto anniversario. Una data che sembra essere passata come inosservata e questo sembra ancora di più confermare la crisi che sta vivendo la coppia.

A tal proposito alcune voci sembrano parlare di un resort lussuoso che avrebbe preso in affitto Harry a Montecito, località non lontanissima da dove vivono marito e moglie.

Inoltre Sky News avrebbe confermato il fatto che il principe abbia contattato alcuni avvocati divorzisti e si parla di un qualcosa che è accaduto mesi fa. Insomma tutti questi pettegolezzi e queste voci sembrano andare in un’unica direzione e chissà forse saranno confermate a breve.