Sapete cosa succede se non fate la doccia dopo il bagno in mare? Inaspettato

Cosa succede se non fai la doccia dopo aver fatto il bagno a mare? Probabilmente non tutti lo sanno, e quanto lo scoprirai rimarrai sbalordito. Scopriamo cosa accade se dopo il bagno a mare non fai la doccia!

A volte certe cose non si fanno perché non ce l’abitudine di farle, come per esempio quella di fare la doccia dopo aver fatto il bagno a mare. Pare che bisogna farla altrimenti succede qualcosa, scopriamo quindi cosa succede se non compiamo questo gesto!

Rispettare sempre le norme igieniche

Recarsi al mare è piacevole per rinfrescarsi quando fa caldo ed è anche un modo per divertirsi. Per questo si va in vacanza in estate, soprattutto per rilassarsi sulle spiagge e godersi la meraviglia di fare il bagno nelle acque del mare.

Impossibile resistere alla voglia di buttarsi in acqua e giocare volteggiando oppure svolgendo altre attività divertenti con gli amici. Tuttavia, è bene rispettare le norme igieniche anche al mare, per evitare di puzzare e di trasmettere nell’acqua batteri e germi.

Quello che molti non sanno è che anche dopo il bagno a mare bisogna fare la doccia, anche questa considerata una importante norma igienica da rispettare rigorosamente. Ma come, già una persona che fa il bagno nelle acque del mare non si è lavata a sufficienza? Sembra proprio di no ed è assolutamente consigliato fare la doccia anche dopo, scopriamo perché.

Fare la doccia dopo il bagno è importante

Come già detto, fare la doccia dopo aver fatto il bagno al mare è fondamentale per prendersi cura del proprio corpo al meglio e per rispettare le corrette norme igieniche. Infatti, la doccia dopo il bagno serve ad eliminare dalla pelle eventuali agenti contaminanti rimasti attaccati, scongiurando così probabili infezioni.

Inoltre, grazie all’acqua della doccia che scorre vengono diluiti i batteri che sono nelle acque del mare e che inevitabilmente vengono a contatto con la pelle. In questo modo i batteri scivolano via senza attaccare la cute, evitando allergie e infezioni di vario genere.

Infine, un altro motivo per fare la doccia dopo il bagno a male è quello di togliere il sale rimasto attaccato sulla pelle, che la fa apparire secca e opaca. Una volta rimosso grazie all’acqua, la pelle torna ad essere morbida e levigata e anche luminosa.

Come vedi, sono tanti i motivi e tutti validi per fare la doccia dopo il bagno in mare, quindi non dimenticare mai di fare questo gesto e prendilo come una sana abitudine.

Cosa succede se non fai la doccia

La pelle dei bambini e quella degli anziani sono le più sensibili all’acqua del mare, che come abbiamo visto contiene tanto sale e può seccarla, ma anche irritarla a fondo. Una volta secca, la pelle potenzia gli effetti nocivi dei raggi solari e si possono creare ancora più facilmente eritemi, scottature e macchie solari.

Di conseguenza, per queste categorie è importante fare la doccia dopo il bagno a mare il più presto possibile, proprio per far scivolare via dalla pelle il sale ed evitare danni. Le pelli troppo delicate possono riportare conseguenze serie a causa della eccessiva secchezza causata dall’acqua di mare, per cui è preferibile evitare.

Anche ai capelli il sale dell’acqua del mare non fa affatto bene, infatti li rende stopposi, secchi e difficili da pettinare. Gli effetti negativi si possono notare quando i capelli asciugano, visto che inevitabilmente nella chioma rimangono i minuscoli cristalli di sale.

Sono proprio questi piccoli elementi che distruggono la cheratina dei capelli e li danneggiano. Dunque, è assolutamente confermato il beneficio della doccia dopo il bagno a mare, non solo per la pelle ma anche per la salute dei capelli. Eliminare il sale è fondamentale per rimuovere gli agenti nocivi dalla cute e dalla chioma!