Come disfarsi delle formiche dagli alberi da frutto e prevenire i fastidiosi afidi

Oltre ad infestare casa, le formiche possono essere un problema anche negli orti e sugli alberi da frutto. Come scacciarle via? Scoprilo di seguito.

Esiste un modo semplice per poter scoraggiare le formiche dall’infestare i propri alberi da frutto. Una volta provato, non lo lascerai più.

Formiche: perché salgono sugli alberi da frutto?

Con l’arrivo della bella stagione, le formiche appaiono nei giardini, nei frutteti e negli orti. Si tratta di insetti sociali e formano dei formicai in cui le formiche operaie portano il cibo. Si prendono cura l’una dell’altra e si difendono dai nemici.

Spesso, ad infestare gli alberi da frutto ci sono anche gli afidi. Le formiche a volte si nutrono proprio degli afidi. Per lo meno questo è ciò che si dice. In realtà, si nutrono delle sostanze zuccherine che gli afidi producono.

Questi ultimi potrebbero avvizzire le foglie e far ritardare la crescita della pianta. Una volta sbarazzati gli afidi, dovrebbero andarsene anche le formiche che non avrebbero più nulla di cui sostentarsi. Gli afidi rilasciano sulle foglie una specie di resina appiccicosa durante il loro percorso.

Tuttavia, le formiche sono molto importanti in natura, in particolare, per il terreno: ne migliorano la struttura e ne aumentano la fertilità.

Potassio e fosforo aumentano nel terreno. Inoltre, hanno un olfatto molto acuto tanto che vengono infastidite da polline, menta, pino ed anice.

Per questo, tra i repellenti utilizzati spiccano: anice, prezzemolo, pomodoro e borotalco. Ciò, però, sugli alberi da frutto potrebbe non essere abbastanza. Per questo, di seguito, scopriamo un altro metodo più semplice ma molto efficace.

Come allontanarle

Il trattamento che stiamo per spiegarti dovrebbe essere fatto all’inizio della stagione vegetativa, a scopo preventivo.

Bisognerà creare delle barriere protettive naturali che possano dissuadere le formiche. La corteccia va protetta. Puoi usare vecchi pneumatici o una pellicola come barriera.

Il primo passo da compiere, dunque, è quella id avvolgere il tronco dell’albero con della comune pellicola da cucina che dovrà essere cambiata periodicamente. Basteranno due o tre giri al fine di far arrivare la pellicola ben aderente al tronco. Le formiche saranno dissuase dall’attraversare la pellicola. Qualcuna più intrepida, però, potrebbe riuscire ad attraversare lo strato. Perciò, sarà necessaria una barriera aggiuntiva.

Quest’ultima può essere rappresentata da uno strato di unguento grasso. Puoi utilizzare un grasso che si utilizza per la lubrificazione meccanica. Potrai acquistarlo in una qualsiasi stazione di servizio oppure negozio di autoricambi.

Il grasso andrà messo proprio sulla pellicola che abbiamo messo precedentemente. In questo modo, la pellicola proteggerà il tronco da eventuali aggressioni che il grasso potrebbe fargli. Al di sotto di questa barriera, potrai aggiungere un panno di lana. Questo passaggio servirà nel caso in cui le elevate temperature possano sciogliere il grasso e farlo colare sul tronco.