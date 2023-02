Diretta Sanremo 2023, prima serata live: inizia la gara

Alle 20:40, oggi, inizia finalmente la 73esima edizione del festival di Sanremo condotto, per la quarta volta, da Amadeus. Ad accompagnare il direttore artistico nella serata di apertura saranno Gianni Morandi (che sarà presente tutti i giorni) e Chiara Ferragni, che rivedremo invece per la serata conclusiva di sabato.

Oggi si esibiranno sul palco dell’Ariston i primi 14 cantanti in gara, ovvero: Anna Oxa, gIANMARIA, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei. Ma ci saranno anche molti ospiti a farci compagnia in questa maratona sanremese, come Elena Sofia Ricci, i Pooh, Mahmood e Blanco, e anche Roberto Benigni. Piero Pelù sarà in collegamento dal Suzuki stage ed eseguirà Gigante. Salmo, invece, si esibirà dalla nave Costa Smeralda.

ORE 20:14 – I conduttori del festival di Sanremo parlano al tg di 1. Amadeus ha parlato dell’apertura della kermesse con la prima volta del capo dello Stato, Sergio Mattarella, per i 75 anni della Costituzione italiana. Da parte di Ferragni, invece, una grande emozione, così come per Morandi. In collegamento, poi, c’è stato anche Rosario Fiorello, che condurrà il dopo festival, e che non ha mancato di fare delle battute divertenti soprattutto all’influencer.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

L’ordine dei 14 artisti in gara a Sanremo

I primi 14 cantanti (e gruppi) in gara con i loro rispettivi inedite che porteranno sul palco dell’Ariston per la 73esima edizione del festival di Sanremo. Al termine dell’esibizione di tutti quanti, si avrà la classifica parziale.

– Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

– gIANMARIA – Mostro

– Mr. Rain – Supereroi

– Marco Mengoni – Due vite

– Ariete – Mare di guai

– Ultimo – Alba

– Coma_Cose – L’addio

– Elodie – Due

– Leo Gassmann – Terzo cuore

– Cugini di Campagna – Lettera 22

– Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

– Olly – Polvere

– Colla Zio – Non mi va

– Mara Sattei – Duemilaminuti