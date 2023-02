Il vestito nude di Chiara Ferragni nasconde un motivo nobile

Chiara Ferragni ha mostrato il suo secondo outfit: e sì, sembrava che in realtà fosse praticamente nuda, è vero. Ma anche questa scelta ha un suo perché. Eccolo.

Chiara Ferragni ha scelto di scendere le scale dell’Ariston con indosso un abito che praticamente la faceva sembrare nuda. La verità, però, è ben diversa dall’apparenza: questa sua decisione nasconde un motivo ben preciso.

Chiara Ferragni e il suo secondo outfit

Chiara Ferragni ha ormai mostrato a noi comuni mortali il suo secondo outfit. E vi preannunciamo già una cosa: sembra nuda, ma non è. Insomma, riassumendo, l’imprenditrice digitale, per fare il suo monologo su sé stessa, anzi la sé bambina, e raccontare (brevemente) la condizione della donna oggi, ha optato per un vestito che in pratica lascia trasparire tutto, compreso quello che non c’è.

Sì, perché “il vestito senza vergogna” (così lo ha definito lei stessa) è in realtà un abito che sembra trasparente, ma in realtà è disegnato seguendo le linee del suo corpo, quindi tecnicamente non è quello che sembra, ma sembra quello che è.

Ma a chi dobbiamo la genesi dell’abito? E, soprattutto, perché la Ferragni ha optato proprio per questo?

Ecco il reale motivo

“Riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del loro corpo e su come il disporre del corpo femminile dalle stesse sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile. Questo è l’obiettivo dietro questo look”: insomma, sul profilo Instagram di Chiara Ferragni è comparso questo post, che riassume (ma neanche troppo) il motivo di questa scelta.

A realizzarlo è stata ancora una volta – sembra quasi inutile dirlo ormai – Maria Grazia Chiuri, di Dior e infatti trae ispirazione da un suo abito appartenente alla collezione primavera/estate 2018. Come si legge sempre su Instagram: “Realizzato negli atelier alta moda @dior il vestito in tulle color carne riproduce con un ricamo trompe l’oeil il corpo di @chiaraferragni al naturale e liberato da quella vergogna che hanno sempre imposto a tutte, a partire da Eva, la prima donna della storia indotta a provare vergogna”.

In sostanza “Questa illusione di nudità vuole ricordare a tutte il diritto e l’uguaglianza di genere che hanno nel mostrare, disporre di se stesse senza doversi sentire giudicate o colpevoli. Questa illusione di nudità vuole ricordare che chiunque decida di mostrarsi, o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe”.

Chiara Ferragni quindi vuole normalizzare la nudità femminile, vuole dare voce alle donne nel mondo a cui vengono imposti divieti e che subiscono quotidianamente abusi, vuole far comprendere alla donne che no, non c’è assolutamente nulla di cui vergognarsi nel mostrare alcune parti del proprio corpo e che questo non è assolutamente solo un oggetto del desiderio.