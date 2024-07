Tariffe luce e gas: qualche consiglio per la scelta  

Oggi, qualora si debbano scegliere i fornitori di luce e gas, si hanno diverse possibilità perché il mercato è particolarmente ricco di offerte. Questo è sicuramente un vantaggio per gli utenti perché in un regime di libera concorrenza si ha l’opportunità di scegliere l’offerta che si ritiene più congeniale alle proprie esigenze.

Per di più, quando si decide di cambiare il proprio fornitore, la procedura è molto semplice, può essere effettuata rapidamente online e non si deve sostenere nessun costo.

Le opzioni che si hanno a disposizione sono due: si scelgono due fornitori diversi, uno per l’energia elettrica e uno per il gas, oppure si sceglie un unico fornitore. In quest’ultimo caso si parla di offerta dual fuel, altrimenti detta offerta bifuel od offerta congiunta.

A prescindere dalla scelta, è necessario valutare diversi fattori tra cui le tariffe luce e gas, la qualità della fornitura, l’efficienza del servizio clienti e l’eventuale presenza di offerte di altri beni e servizi a prezzi scontati.

L’offerta economica

Quando ci si trova a scegliere fra i vari operatori di luce e gas è chiaramente importante valutare con attenzione l’offerta economica; possono infatti esserci differenze anche elevate tra un fornitore e l’altro. Riguardo a questo punto, un certo aiuto possiamo averlo dai tanti comparatori online gratuiti che troviamo in Rete e che possono aiutarci in una prima selezione.

È altresì importante conoscere la differenza tra tariffe fisse e tariffe variabili (o indicizzate). Nel primo caso, il prezzo dell’energia elettrica e quello del gas non varieranno per tutta la durata dell’offerta; nel secondo caso ci saranno variazioni nel prezzo dettate dall’andamento del mercato.

Entrambe le opzioni hanno pro e contro. La tariffa fissa protegge dalle oscillazioni in alto del prezzo di luce e gas e quindi la bolletta varia soltanto in base ai consumi effettuati; d’altro canto non permette di sfruttare eventuali ribassi del mercato. La tariffa variabile garantisce un risparmio quando si ha un ribasso dei mercati, ma la bolletta diventa più pesante nel caso contrario. Si possono quindi avere diverse variazioni di prezzo nel corso del tempo.

La qualità della fornitura

Le forniture di luce e gas devono garantire alti standard qualitativi, vale a dire che non devono verificarsi frequenti disservizi o interruzioni. L’economicità del servizio è un requisito importante, ma non può andare a discapito della qualità.

Il servizio di assistenza

Questo è un punto da valutare con attenzione; molti fornitori offrono prezzi interessanti, ma non sono in grado di soddisfare pienamente i loro clienti quando questi hanno dubbi, necessità o rimostranze. L’assistenza clienti deve essere tempestiva, efficiente ed esaustiva.

Vendita di altri beni e servizi a prezzi scontati

Molti fornitori offrono beni e servizi a prezzi scontati che sono collaterali alla fornitura di gas e luce. Ciò può dar luogo a vantaggi economici che vale la pena prendere in considerazione. Le tariffe di luce e gas potrebbero essere più alte, ma determinati sconti potrebbero comunque rendere il fornitore più interessante economicamente.

Una volta valutati tutti i vari punti descritti in precedenza, anche grazie alle recensioni presenti online, si sarà in grado di fare una scelta consapevole.