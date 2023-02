Cosa ha fatto Blanco e perché è stato sommerso dai fischi

Un disastro l’esibizione di Blanco a Sanremo. Problemi per il cantante che si sfoga con i fiori sul palco: piovono i fischi dalla platea.

“Era dai tempi di Bugo e Morgan” sdrammatizza Amadeus. Una vera sfuriata quella di Blanco durante la sua esibizione ha Sanremo, che dopo alcuni problemi tecnici ha sfasciato a calci il palco, riversando la sua rabbia quasi come un gioco contro la scenografia di fiori sul palco. Il pubblico lo fischia.

Blanco, niente audio in cuffia: l’esibizione è un disastro

Tanti fischi dal pubblico per Blanco. Il giovane ex vincitore di Sanremo si è presentato all’Ariston per proporre l’Isola delle rose, ma la sua esibizione è stata un vero disastro. A partire dalle rose, che avevano addobbato in tema il palco, completamente distrutte dal cantante. Ma cosa ha scatenato la sua ira? Blanco ha iniziato fin dai primi secondi della canzone a testimoniare insofferenza, toccandosi ripetutamente l’orecchio.

Non potendo sentire la sua voce l’esibizione è stata certamente compromessa, ma il giovane invece di fermarsi, di far presente il problema ha deciso – come da lui spiegato – di distruggere il palco per divertirsi. Pioggia di fischi da parte del pubblico, soprattutto dopo l’arrivo di Amadeus. Il presentatore, perplesso, ha chiesto spiegazioni. E’ stato proprio il contrattempo tecnico a far scatenare Blanco: “Almeno mi sono divertito lo stesso” ha spiegato. Dopo i “bu” del pubblico e i fischi, Amadeus ha provato a richiamare la calma: “Se vuoi la ricanti” e i fischi sono aumentati.

Un episodio fuoriprogramma che ha ricordato il dramma di Bugo e Morgan, citato dallo stesso conduttore subito dopo.