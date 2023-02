Amadeus ha un profilo Instagram: il merito è di Chiara Ferragni

By

Amadeus ha un nuovo profilo Instagram. Uno nuovo, creato appositamente ad hoc da Chiara Ferragni in persona, che ha agito alle sue spalle insieme alla moglie, Giovanna Civitillo. E, sembra quasi inutile dirlo, in pochissime ore ha raggiunto centinaia di migliaia di followers.

Amadeus è su Instagram, da solo. Stop al profilo di coppia con la moglie, sì invece al nuovo status da single. E no, non stiamo dicendo che i due si sono separati, anzi. Semplicemente, grazie a Chiara Ferragni ha un account personale, @amadeusono io.

Amadeus e il nuovo profilo Instagram

Ebbene sì, è ufficiale: Amadeus ha un nuovo profilo Instagram. E c’è lo zampino di Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima serata di Sanremo. Ovviamente, sembra quasi inutile dirlo, perché quando si parla di social si parla implicitamente anche di lei.

Il fatto è questo: il conduttore ha da sempre solo ed esclusivamente un profilo di coppia con sua moglie, Giovanna Civitillo. In realtà a quanto pare lo gestisce lei, perché lui non sa nemmeno postare una foto da solo, non sa fare selfie, anzi farli è una delle sue paure più grandi paradossalmente.

E così ci è voluta la Ferragni a scuoterlo e a portarlo – ma letteralmente, perché ha fatto tutto lei – ad avere finalmente ad avere un profilo singolo.

Subito centinaia di migliaia di persone hanno iniziato a seguirlo

Amadeus è troppo grande per avere ancora un profilo di coppia. Almeno questo è quello che ha gli ha detto Chiara Ferragni, che ha organizzato uno sketch finalizzato proprio a “costringerlo” (anche se ovviamente in modo ironico) a farne uno singolo.

E così, approfittando della sua presenza all’Ariston, la Ferragni, con la complicità di Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore, ha pensato bene di creare, all’insaputa del conduttore, il profilo Amadusono io (da Amadeus Amadeus sono io sono io, il suo slogan di quando lavorava in radio), di fare un selfie insieme anche a Gianni Morandi, altro co-conduttore e di postarlo, invitando tutti gli utenti a seguirlo.

Ebbene, in pochissimi minuti il profilo ha raggiunto 458mila followers, la foto più di 468mila like e decine di commenti, di cui molti scherzosi, inerenti al fatto che i tre stanno scrivendo la storia.

In ogni caso, se queste sono le premesse in così poche ore, non osiamo immaginare cosa accadrà tra qualche giorno.