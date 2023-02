Chi è Giovanbattista Fazzolari, il fedelissimo di Giorgia Meloni

Dal liceo francese alla passione per il poligono di tiro, dall’attivismo giovanile fino alla conoscenza con Meloni in Alleanza Nazionale. Il profilo di Fazzolari

Stimatissimo dalla premier, ha visto nascere Fratelli d’Italia di cui ora è un punto di riferimento.

Fazzolari, il profilo del sottosegretario

Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Giovanbattista Fazzolari è assurto recentemente agli onori della cronaca per le sue simpatie nei confronti delle armi e del poligono di tiro e per una presunta proposta, poi smentita, di cui questo giornale ha dato conto. Vediamo allora chi è Fazzolari, ricostruendo la sua carriera politica che lo ha poi portato a essere un fedelissimo dell’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Messinese di nascita, Fazzolari passa l’infanzia in giro per il mondo tra Francia, Argentina e Turchia per via del lavoro di suo padre, Michele Lucia Fazzolari che è stato un diplomatico italiano. Insieme alla madre Angelica Bellantone, di professione insegnante, la famiglia torna poi a Roma e Fazzolari studia a Roma allo Chateaubriand, liceo francese. All’università si laurea in Economia e Commercio alla Sapienza e poi frequenta un corso alla Scuola italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI).

Il ruolo più importante a 50 anni

A 50 anni viene nominato sottosegretario all’Attuazione del programma, ma la sua militanza politica parte da lontano. Nel 1989, infatti, anno in cui si diploma, inizia il suo attivismo nel Fronte della Gioventù, ossia l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. Il MSI è stato il partito che, alla sua nascita dopo la guerra, raccolse le redini del dissolto partito fascista di Mussolini.

Fazzolari diventa anche il primo presidente provinciale romano di Azione Universitaria, un gruppo studentesco di destra della Sapienza. Nel 1995 è delegato all’assemblea costituente di Alleanza Nazionale, il partito conservatore nato dalle ceneri del MSI e guidato da Gianfranco Fini.

La conoscenza di Meloni in AN

Proprio in Alleanza Nazionale conosce una giovane attivista, senza sapere che poi sarebbe diventata la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio dei ministri. Da quel momento passa 25 anni di carriera politica al fianco di Giorgia Meloni, occupandosi di strategia politica, studio e analisi. Vede nascere Fratelli d’Italia nel 2012, quando Giorgia Meloni e Guido Crosetto, raggiunti poi anche da Ignazio La Russa, fanno una scissione dal Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi, in cui era confluita anche AN di Fini. Il motivo della scissione fu per la contrarietà all’appoggio dato dal PdL al governo tecnico di Mario Monti.

Tra il 2008 e il 2011 Fazzolari è stato a capo della segreteria tecnica del Ministero della Gioventù presieduto da Meloni durante il governo Berlusconi. Poi è diventato dirigente aeroporti e infrastrutture strategiche della Regione Lazio, manager per la mobilità sempre della Regione e referente anticorruzione della direzione regionale territorio urbanistica e mobilità.

Dal 2018 in Parlamento

Nel 2018 entra per la prima volta in Parlamento, essendo stato eletto nella circoscrizione Piemonte e nel 2022 alle elezioni viene riconfermato in Puglia come senatore. Nell’ultima campagna elettorale di FdI è stato il responsabile del programma. Si dice che per Giorgia Meloni sia l’equivalente di Gianni Letta per Silvio Berlusconi, ossia il più fidato consigliere.

Di lui la premier ha detto “è la persona più intelligente che abbia mai conosciuto.” Nel governo ha il compito di occuparsi del PNRR. In campagna elettorale si era detto favorevole all’estrazione di gas nel Mediterraneo, cosa che poi l’esecutivo ha messo in pratica.