Le migliori startup tecnologiche da tenere d’occhio

Che le nuove tecnologie abbiano rivoluzionato il mondo nel giro di un paio di decenni è sotto gli occhi di tutti; quello che però non si sa è per quanto ancora andrà avanti questa trasformazione.

Lo sviluppo di nuove applicazioni, oggi con il supporto dell’ormai sempre più diffusa intelligenza artificiale, è un processo in continua maturazione, con nuove idee che nascono ogni giorno.

Magari proprio su questo device porrete le basi di una idea pronta a diventare una nuova azienda digital. Nel frattempo vediamo quali sono le start up tecnologiche da tenere d’occhio.

1. Cap_able

Tutti i device cui siamo collegati ogni giorno mettono a rischio la privacy, anche nei frangenti più impensabili. Cap_able prende spunto da questo fatto e porta la questione della sicurezza nel mondo della moda. Fondata nel 2021, la start up ha sviluppato una linea di abbigliamento che impedisce il riconoscimento facciale; in sintesi impedisce all’ intelligenza artificiale di identificare le persone tramite le telecamere di sorveglianza. I capi di abbigliamento sono realizzati con tecniche di design avanzateper distorcere i dati raccolti dalle telecamere. Sembra tutto fantascientifico, invece è ormai realtà.

2. SunCubes

La ricerca di energie sostenibili è un impegno che la società sta portando avanti da tempo e SunCubes, nata nel 2022, è una start-up che vuole fare la sua parte. Il progetto alla base è un sistema di pannelli solari modulari e portatili, facili da installarepraticamente ovunque. L’obiettivo è massimizzare l’efficienza energetica sfruttando l’energia solare minimizzando i costi, che sono il principale ostacolo alla diffusione delle installazioni tradizionali.

3. Soundsafe Care

L’impatto delle nuove tecnologie nel mondo sanitario ha portato vantaggi enormi e la ricerca in questo ambito è molto attiva. Anche Soundsafe Care, fondata nel 2023, si inserisce in questa scia, con un progetto pensato per la sicurezza e l’assistenza agli anziani. Ha ideato un sistema di monitoraggio intelligente che utilizza sensori audio e algoritmi ì per rilevare situazioni di emergenza: il sistema può identificare cadute accidentali o richieste di aiuto, per poi inviare messaggi di allerta a familiari o a servizi di pronto intervento.

4. Levelquantum

Non poteva mancare l’intelligenza artificiale. A sfruttarne le potenzialità c’è anche Levelquantum, start up nata nel 2022 che si occupa anche di finanza. Uno dei prodotti di punta infatti è una piattaforma di trading algoritmico in grado di analizzare i mercati e prendere decisioni di investimento in tempo reale. Questa tecnologia supporta gli investitori, analizzando dati a ritmi insostenibili per il cervello umano, migliorando l’efficienza e la redditività delle loro operazioni.