Creme solari, occhio al dettaglio sulla confezione: contengono parabeni e siliconi

Creme solari, se contengono parabeni e siliconi sono pericolose per la salute. Occhio al dettaglio sulla confezione. Controlla bene le etichette.

Quando acquisti creme solari o lozioni protettive devi leggere attentamente l’INCI: se contengono parabeni e siliconi non comprarle. Ecco che cosa rischi se utilizzi questi prodotti sulla tua pelle.

Lozioni e creme protettive: guida alla scelta consapevole

Con l’estate che avanza e con il sole che diventa sempre più bollente, è necessario proteggere la nostra pelle ma non solo al mare. I dermatologi hanno affermato che la maggior parte delle persone è convinta che le creme solari debbano essere utilizzate solo quando prendiamo il sole in riva al mare o lontano dall’ombrellone.

Nulla di più errato. Le lozioni protettive dovrebbero essere utilizzate durante tutto l’anno, anche in inverno, per proteggere l’epidermide dai raggi UV che, anche se non forti, colpiscono ugualmente la pelle, danneggiandola.

Ma le creme solari servono soprattutto a schermare la pelle, difendendola dall’umidità e dal freddo, fattori questi che la rendono secca e in taluni casi anche squamosa. In commercio esistono davvero tantissime lozioni e creme solari che scegliere talvolta è complicato. Non è la marca a fare la differenza ma gli ingredienti.

Assicurati di controllare sempre l’INCI. Se le creme solari contengono parabeni e siliconi non acquistarle: sono pericolose per la salute.

Creme solari con parabeni e siliconi sono dannose

Prima di acquistare una crema solare, chiedi sempre consiglio ad esperti come farmacisti o dermatologi. Le lozioni protettive non sono tutte uguali. A fare la differenza non è semplicemente la marca ma sono soprattutto gli ingredienti.

Dunque prima di spendere soldi per l’acquisto creme solari controlla questo dettaglio sulla confezione. Scruta attentamente l’INCI e se leggi “parabeni e siliconi” non acquistare il prodotto perché può essere pericoloso per la pelle e per la tua salute.

Ma che cosa sono parabeni e siliconi? Facciamo un po’ di chiarezza. I parabeni sono dei composti chimici che funzionano come conservanti. Li troviamo spesso nei prodotti di bellezza, per esempio in creme corpo ma anche in rossetti o lucidalabbra, negli shampoo o nei balsami per capelli.

Ne esistono di due tipi: i parabeni organici, che vengono metabolizzati naturalmente dal nostro organismo e i parabeni sintetici che sono quelli invece fabbricati chimicamente. Questi ultimi sono ovviamente i più pericolosi.

Proprio i parabeni sono tra i responsabili principali di infiammazioni cutanee, allergie, arrossamenti e dermatiti da contatto. Allo stesso modo, possiamo dire che anche i siliconi sono degli ingredienti sintetici che troviamo soprattutto negli shampoo, nelle maschere per i capelli e nei balsami.

Hanno una consistenza densa e corposa. Anche in questo caso esistono due categorie: abbiamo i siliconi volatili, che hanno una texture più leggera ed evaporano facilmente e quelli non solubili, che al contrario, non evaporano.

Ora che hai capito che cosa sono parabeni e siliconi ti sarà chiaro anche perché non dovresti acquistare i prodotti che li contengono. Spesso le creme solari sono realizzate proprio con queste sostanze chimiche e sintetiche che non fanno bene alla pelle. Leggi sempre l’etichetta o l’INCI che indica dettagliatamente tutti gli ingredienti che compongono un determinato prodotto.

Altre sostanze chimiche che fanno male alla pelle

Parabeni e siliconi non sono gli unici ingredienti che dovresti evitare. Ce ne sono anche altri piuttosto pericolosi come il retinyl palmitate che, stando ad alcuni studi scientifici, è in grado di causare delle lesioni precancerose e l’ossibenzone che provocherebbe addirittura degli squilibri ormonali e danneggerebbe non soltanto la pelle ma anche l’ambiente.

Fai dunque acquisti consapevoli e chiedi sempre il parere degli esperti prima di utilizzare creme o lozioni che potrebbero danneggiare la tua pelle. Esistono prodotti dermatologicamente testati venduti soprattutto nelle farmacie. Questi sono sicuri: si tratta di lozioni che possono essere utilizzate anche dai bambini.

Dunque non acquistare mai prodotti per la protezione della pelle con parabeni e siliconi. La maggior parte dei prodotti che troviamo in commercio presentano non solo sostanze chimiche come l‘Octinoxate e l’Avobenzone ma anche delle polveri minerali (come il Biossido di titanio) che, anche se non hanno particolari controindicazioni, sarebbe meglio evitare che entrino a contatto con la pelle.

L’Unione Europea, che è preoccupata per la salute dell’utenza pubblica, ha stilato una lista di quegli ingredienti pericolosi che non dovrebbero essere contenuti in nessun prodotto e chiaramente nemmeno nelle creme solari: facciamo riferimento a quelle sostanze indicate poco sopra.

Quando acquisti le creme solari devi quindi prestare molta attenzione. Guarda gli ingredienti che sono contenuti in un determinato prodotto e soprattutto controlla la data di scadenza che è di solito presente sul retro della lozione. Generalmente, le creme protettive scadono un anno dopo la loro apertura.