Come stendere gli asciugamani per non farli seccare: il metodo delle lavanderine

Stendere gli asciugamani in modo che non risultino duri e secchi richiede cura e attenzione. Ecco qual è il metodo corretto ed efficace.

Esistono tante cose sulle quali è possibile tergiversare, ma tra esse non rientrano sicuramente le faccende domestiche. Sì, è vero: non rappresentano di certo l’opzione migliore quando decidiamo come trascorrere il tempo libero. Ma ciò non toglie che siano essenziali e che, in fin dei conti, stare a casa a riordinare, magari con la nostra playlist musicale preferita come sottofondo, non sia poi così male. Le attività che in genere si associano alla cura della casa sono tante, ma ce n’è una in particolare che, nonostante sia fondamentale, si tende sempre a rimandare. Ebbene sì, si tratta proprio di lui: il bucato.

È innegabile, però, quanto sia bello sapere di avere negli armadi della biancheria pulita e profumata. Ciò fa nascere dentro di noi una sensazione di freschezza e benessere paragonabile a nient’altro. Ma al tempo stesso, vi è anche un’altra qualità che ricerchiamo sempre quando si parla di bucato, ovvero, la morbidezza. Non piace a nessuno indossare dei capi che non si adagiano in maniera delicata sulla pelle. Così come dà tremendamente fastidio quando ci rendiamo conto che gli asciugamani, sia al tatto sia alla vista, appaiono secchi e duri.

Per evitare che tale situazione si verifichi esistono delle accortezze da prendere prima, durante e dopo il lavaggio. Può sembrare un’operazione complessa, ma la realtà è che, come talvolta accade, la pratica è molto più semplice della teoria. Ciò non toglie, però, che per ottenere l’effetto desiderato, è necessario prestare particolare attenzione al modo in cui sistemiamo gli asciugamani sullo stendino.

Stendere gli asciugamani: farlo così li rende morbidi come non mai

Dare per scontato qualcosa, qualsiasi cosa, non è mai una buona idea, anche quando si tratta si situazioni che all’apparenza possono risultare banali. Stendere il bucato, ad esempio, può sembrare facile. E lo è, in effetti, a patto che si seguano alcune semplici linee guide, specialmente d’estate. Il sole e il caldo, senza dubbio, aiutano a velocizzare il processo di asciugatura, ma possono anche intaccare la morbidezza degli asciugamani.

Per fare in modo che ciò non accada, è necessario innanzitutto posizionare lo stendino sì all’aperto, ma all’ombra, in un punto in cui gli asciugamani non siano esposti al contatto diretto con i raggi solari. E possibilmente, nelle ore meno calde della giornata.

È molto importante, inoltre, fare attenzione anche a stendere gli asciugamani a debita distanza gli uni dagli altri, in modo da evitare la formazione di grinze che, inevitabilmente, ne intaccherebbero la morbidezza.

Consigli utili

Prestare attenzione a come si stende è molto importante per rendere morbidi i nostri asciugamani, ma per ottenere tale risultato esistono anche altri rimedi.

Uno di essi consiste le lasciare in ammollo gli asciugamani per qualche ora prima di procedere al lavaggio, e per fare ciò esistono tre differenti miscele. La prima è a base di acqua fredda e due cucchiai di bicarbonato; la seconda prevedere il mix di acqua fredda e due cucchiai di aceto, mentre per la terza necessitiamo sempre di acqua, ovviamente, e 150g di acido citrico.

Una volta fatto ciò, possiamo avviare il normale lavaggio in lavatrice, possibilmente impostando la centrifuga al minimo e una temperatura di 60°,per gli asciugamani bianchi, e di 40° per quelli colorati.