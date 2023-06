Creme solari, le migliori in commercio senza parabeni e petrolati: la classifica

Quali sono le creme solari migliori in commercio, quelle che non hanno parabeni e non sono piene di petrolati? Questa la classifica ufficiale.

Come ogni anno si inizia a pensare a quale crema protettiva abbronzante acquistare, considerando che sul mercato le proposte non mancano di certo. Per aiutare i consumatori è stato pubblicata la nuova ricerca di Altroconsumo per le creme solari migliori, con protezione altissima e anche in spray. Uno studio e un test eseguito dagli esperti del settore per determinare quale sia la migliore senza parabeni e conservanti. Il periodo di riferimento preso in considerazione è luglio 2022 sino ad aprile 2023, con test da ottobre 2022 e maggio 2023.

Creme solari migliori: i fattori e le caratteristiche

Per poter acquistare le creme solari in massima sicurezza, Altroconsumo ha svolto il solito test considerando alcuni fattori fondamentali che determinano il miglior prodotto in circolazione al momento.

È importante che una crema di questo tipo protegga la pelle dai raggi solari, la idrati e la levighi senza parabeni o altri conservanti nocivi per il benessere e l’ambiente.

Altroconsumo ha dichiarato in merito al test: “Nel nostro test trovate anche prodotti testati gli anni precedenti a partire dal 2021, ma ancora presenti sul mercato. Per tutti i prodotti abbiamo aggiornato i prezzi. I prezzi sono stati rilevati nel corso del mese di aprile 2023“.

Quindi non solo nuovi prodotti come da evidenza di cui sopra, ma anche altri già presenti sul mercato ma con formulazioni identiche.

Le 36 creme solari testate sono state valutate per i seguenti fattori importanti:

Protezione per la pelle;

Impatto nei riguardi dell’ambiente;

Informazioni presenti nell’etichetta e INCI completo;

Ingredienti e conservanti.

Non solo prove teoriche ma anche prove pratiche grazie all’aiuto di consumatori esperti, che hanno sperimentato il prodotto per un certo periodo di tempo.

La prova più difficile è stata l’individuazione di una crema che potesse schermare i raggi UVA e UVB in merito alla dichiarazione in etichetta. La prova è stata svolta presso un laboratorio certificato.

Tutti i nuovi prodotti che sono stati inseriti all’interno del test per l’anno 2023 sono stati sottoposti ad analisi. La metodica prende il nome di HDRD ossia Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy con combinazione tecnologica di misurazione su persone reali oppure in vitro, con l’aiuto di piastre apposite.

Crema abbronzante protettiva senza parabeni e petrolati

Non manca la valutazione per l’impatto ambientale che le confezioni e la sostanza possano o meno avere. I parametri di valutazione sono stati:

La composizione considerando se possa o meno essere tossica nei confronti dell’ambiente, con grado di degrabilità;

Il packaging che non dovrà essere di materiale non riciclabile e il rapporto di valutazione usato dall’azienda produttrice;

Perdita e spreco del prodotto una volta aperto, ma anche il prodotto che resta all’interno della confezione e non esce;

Prove pratiche complete svolte da laboratori specializzate e avvalendosi a persone di età differenti (senza conoscere la marca per non influenzare nessuno). Si è valutata anche la consistenza, la texture, il profumo, se lascia la pelle unta e anche se permane o meno nel tempo.

Secondo il test di Altroconsumo, il solare migliore che ha superato il test con 75 punti è ANGSTROM BAMBINI LATTE SPRAY SOLARE IDRATANTE e con 73 punti AVÈNE SPRAY BAMBINO 50+. La classifica pubblicata da Altroconsumo è ovviamente completa, suddivisa a seconda di categoria e punteggio.