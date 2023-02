Cosa è successo ai Ferragnez dopo Sanremo

Calato il sipario del festival di Sanremo sarà tempo di far pace per i Ferragnez, una delle coppie più influencer degli ultimi anni? Al momento nell’account di lei non ci sono segnali di riappacificazione, in quello di lui, invece, Fedez rompe il ghiaccio con una dedica per la moglie dopo un’assenza da Instagram di più di 24 ore.

Dopo il bacio spinto (e forse inaspettato) di sabato scorso durante la serata finale del festival di Sanremo tra Fedez e il cantante in gara Rosa Chemical, pare ci siano dei malumori tra i coniugi Lucia. Sembrerebbe, infatti, che non abbiano pubblicato nulla insieme dopo la kermesse canora.

Malumori in casa Ferragnez?

Ci sarà la quiete dopo la tempesta? È quello che si domandano i 29 milioni di follower di Chiara Ferragni, moglie di Fedez, il quale durante la serata finale del festival di Sanremo si è lasciato limonare dall’artista in gara, Rosa Chemical, per lanciare il forte messaggio di amore libero in tutte le sue forme.

Subito dopo, il pubblico presente in sala ha visto che i Ferragnez hanno avuto una discussione durante la pubblicità, un chiarimento proseguito dietro le quinte lontano dagli occhi indiscreti.

Adesso, finito il festival, tutti si domandano come siano i rapporti tra marito e moglie. Lei sempre presente sul suo profilo social, ha postato qualche ricondivisione e momenti con con i figli senza la presenza del suo consorte.

Lui, dopo essere sparito dal suo account per più di 24 ore, ha pubblicato nelle sue stories una dedica alla moglie, un chiaro segnale per rompere il gelo chiaramente. Ma dopo due giorni dalla fine della kermesse i coniugi Ferragnez non hanno pubblicato nulla insieme.

Fedez ha rubato la scena alla moglie?

Non è chiaro se i malumori tra i due siano dati prevalentemente dal bacio con Rosa Chemical oppure perché per tutta la settimana il rapper ha quasi rubato la scena alla moglie nei panni di co-conduttrice della 73esima edizione del festival della canzone italiana.

Per tutti i 5 giorni della kermesse, Fedez, come la moglie, si è trasferito a Sanremo. Ha condotto il suo podcast Muschio selvaggio, ha fatto un freestyle in diretta dalla nave Costa Smeralda, nella serata dei duetti ha affiancato gli Articolo 31 lanciando un messaggio alla presidente del consiglio: “Giorgia, legalizzala” e infine la goccia che ha fatto traboccare il vaso durante la serata finale.

Situazioni che forse non sono tanto piaciute all’imprenditrice digitale e che sommandole, ritornata a casa, avrà avuto da ridire al marito. Al momento non rimane che restare sintonizzati su Instagram, in attesa di nuovi risvolti.