Sanremo 2023, scatta il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco

L’esibizione di Rosa Chemical durante la finale di Sanremo 2023 già sta facendo parlare: fa salire Fedez sul palco e lo bacia sulle labbra in diretta.

La gara sul palco dell’Ariston è nel vivo, la finale è iniziata col botto e l’esibizione di Rosa Chemical sta già facendo parlare tutto il web.

Durante l’esibizione di “Made in Italy”, il cantante più discusso del Festival ha preso Fedez dal pubblico portandolo sul palco e inaspettatamente lo bacia sulla bocca, scioccando tutti, soprattutto Amadeus.

Rosa Chemical bacia Fedez in diretta

Domani si prospettano nuove polemiche sulla finale di Sanremo 2023: l’esibizione di Rosa Chemical fa già parlare, dopo pochi minuti dalla sua fine.

Il cantante, che ha portato in gara il brano “Made in Italy” si è presentato con un look audace, con i capezzoli in bella mostra, e si è scatenato nel performare con la sua canzone.

Improvvisamente, prima della fine del brano, è sceso in platea prendendo Fedez, seduto tra le prime file con la famiglia della moglie Chiara Ferragni, e portandolo sul palco dell’Ariston.

Dopo aver cantato le ultime strofe della canzone, Rosa Chemical ha preso il rapper e gli ha stampato un bel bacio sulle labbra, esagerando e mettendoci anche un po’ di lingua.

IL LIMONE TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ IN MONDOVISIONE #Sanremo2023 pic.twitter.com/Bkc3lfcvCG — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

Il gesto ha mandato in visibilio il pubblico, scioccando anche un po’ Fedez che è rimasto interdetto ma molto divertito, e soprattutto Amadeus, entrato sul palco ridendo insieme a Chiara Ferragni.

IL TWERK DI ROSA CHEMICAL SU FEDEZ VI SCONGIURO #Sanremo2023 pic.twitter.com/ORtIjIbXM7 — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

Chissà domani quanto se ne parlerà di questo gesto, visto che Fedez è già al centro di numerose polemiche per via del free style fatto dalla Costa Smeralda qualche sera fa.

Fedez difende Rosa Chemical nel suo brano

Perché Fedez è al centro delle polemiche a Sanremo 2023? Durante la seconda serata del Festival, il rapper si è esibito con un freestyle un po’ scomodo.

Infatti, Fedez ha creato delle barre criticando aspramente Fratelli d’Italia, in particolare il viceministro Galeazzo Bignami, fotografato in divisa da nazista, e difendendo a spada tratta Rosa Chemical, che è stato accusato da una parlamentare FDI di essere troppo gender fluid per Sanremo.

Questo gesto estremo ha fatto reagire alcuni componenti del partito, che hanno richiesto le dimissioni dei vertici Rai perché responsabili delle parole di Fedez.

Oggi, durante la conferenza stampa, Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha risposto ad alcuni giornalisti dicendo di non poter controllare tutto quello che gli artisti decidono di condividere sul palco, soprattutto durante una diretta.

Come continuerà questa vicenda? Staremo a vedere nei prossimi giorni.