Non buttare il succo di sottaceti, 20 modi in cui utilizzarlo: non ci avevi mai pensato

Ecco perché non dovreste mai gettare nell’immondizia o nello scarico il succo di sottaceti. Puoi riciclarlo addirittura in 20 modi.

La tua insalata è pronta, ma di sottaceti purtroppo non ne hai più! Cosa fai? Ovviamente, senza pensarci, butti la marinata nel lavandino. Fermati immediatamente! Sapevi che puoi riutilizzare il succo di sottaceto in tanti modi diversi? Avvisiamo tutti gli amanti di questo piccolo condimento verde, tirate fuori quaderni e penne e prendete nota!

Come riutilizzare il succo di sottaceti

Ci sono molti usi per la salamoia avanzata nel barattolo dei sottaceti, ma non ne hai mai sentito parlare? Ebbene, leggendo il nostro articolo, vi chiederete piuttosto perché questa marinata multiuso non sia in vendita nei supermercati.

Lo usi come accompagnamento o come condimento per l’aperitivo, ma hai qualche dubbio su cosa contenga la salamoia? Forse sei un fan del “fatto in casa” e vuoi iniziare? Perfetto! In effetti, non c’è niente di complicato nel succo di sottaceto, è principalmente acqua, sale, aceto bianco distillato e talvolta erbe aromatiche (come i semi di senape).

Ci mettiamo dentro le nostre verdure e presto! chiudiamo il barattolo, e lasciamo macerare per un po’. Quello che succede dopo è che nel tempo il liquido si trasforma automaticamente in salamoia. Ed ecco cosa potete farci dopo aver mangiato l’ultimo sottaceto:

Succo di sottaceto come marinata: Puoi usare la salamoia rimanente per marinare sottaceti freschi, fagiolini, cavolfiori, ravanelli, cipolle, peperoni e persino uova sode. Per fare questo, è sufficiente riciclare il liquido come segue: Versare il succo di sottaceto in una casseruola, aggiungere alcune spezie per sottaceti e uno spicchio d’aglio fresco. Portare il liquido a ebollizione, quindi lasciarlo raffreddare per qualche minuto. Quindi, versa tutto in un nuovo barattolo pulito . E infine, infila le verdure che vuoi e voilà, il gioco è fatto! Succo di sottaceto per intenerire la carne: Che si tratti di pollo, bistecche di carne, braciole di maiale o frutti di mare, la salamoia in salamoia aiuta a intenerirli e renderli gustosi. Succo di sottaceto per guarnire le patate: Se, come noi, siete stanchi del classico gusto delle patate, provatele con il succo di sottaceto, ne rimarrete entusiasti! Tutto quello che devi fare è aggiungere qualche cucchiaio di marinata all’acqua in cui cuocerai la tua verdura. Andiamo per le patate al gusto di aceto! Succo di sottaceto come una vinaigrette: Per il tuo gazpacho ti serve l’aceto, ma non ne hai più? Non preoccuparti, il succo di sottaceto andrà benissimo. È anche un’ottima alternativa all’aceto di vino rosso o all’aceto balsamico. Provalo tu stesso nelle tue insalate! Succo di sottaceti per insaporire le salse: Migliora la tua salsa barbecue o tartara aggiungendo un cucchiaio di succo di sottaceto e scoprirai un nuovo gusto completamente diverso! Succo di sottaceti per migliorare un Bloody Mary o altri cocktail: Lo sapevate? Gli anglosassoni usano il succo di sottaceto nei loro cocktail. Ti sembra un po’ strano? Che tu ci creda o no, è un vero successo! Aggiungine un cucchiaio al tuo Bloody Mary o Martini per prova! Attenzione però, se prepari un cocktail con alcol, sappi che è da consumare con moderazione, non abusarne! Succo di sottaceto per sostituire il limone: Se di solito usi il limone per insaporire zuppa e hummus e sei fuori di testa. Puoi sostituirlo totalmente con salamoia sottaceto. Promettilo, lo adorerai! Succo di sottaceto come fertilizzante naturale: Sì, avete letto bene: il succo di sottaceto come fertilizzante naturale per il vostro giardino! Esistono infatti piante che amano il terreno acido, tra cui: ortensie, lillà, camelie, rododendri e lupini, ecc. Cari lettori, grazie a questo trucco le vostre piante non potevano sperare di meglio! Succo di sottaceti per lenire i crampi muscolari: Cerchi una soluzione per alleviare i dolori dopo l’esercizio fisico? Usa la salamoia! Le proprietà antinfiammatorie e antispasmodiche contenute nel “succo di sottaceto” lo rendono un rimedio naturale fin troppo popolare. Puoi godere dei suoi benefici consumandolo direttamente o usandolo per fare impacchi. Succo di sottaceti per curare i postumi di una sbornia: Lo sapevate? Il succo di cetriolo ha proprietà digestive e diuretiche. A proposito, in Polonia è usato come rimedio efficace molto popolare per i postumi di una sbornia Vero o falso! Bisogna ancora avere il coraggio di ingoiarlo dopo essersi ubriacati!

Altri 10 modi per riciclare il liquido

Succo di sottaceti per mal di gola: Se hai mal di gola, bevi, il tuo rimedio è il succo di sottaceti! Si può consumare puro, diluito in acqua, mescolato al miele, oppure mescolato ad altri succhi di frutta per migliorarne il gusto. Sta a te vedere cosa ti si addice! Succo di sottaceti per esaltare il sapore delle uova alla diavola: Se vuoi rendere più piccanti le tue uova alla diavola, aggiungi del succo di sottaceti! Succo di sottaceti per uccidere le erbacce: Se bere succo di sottaceti ti scoraggia, usalo nel tuo giardino come diserbante naturale. Basta usarlo per innaffiare le erbacce e scompariranno magicamente! Succo di sottaceto per ridare lucentezza alle tue padelle di rame: Per pulire le pentole di rame, tendiamo ad usare l’aceto bianco. Ma quando c’è di più, la marinata di sottaceti può fare il trucco. Basta versare una piccola quantità sulla spugna per piatti e strofinare gli utensili. Succo di sottaceti per esaltare il gusto del tuo pesce in camicia: Vuoi affogare un pesce, ma sei a corto di idee? Ecco un trucco semplicissimo da provare: mescola l’acqua con la salamoia dei sottaceti, scaldala e cuoci il pesce in questo succo acido.