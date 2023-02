Blake Lively ha partorito, l’attrice diventa mamma per la quarta volta

By

La star internazionale Blake Lively e il marito Ryan Reynolds hanno dato il benvenuto al loro quarto bebè: la notizia arriva dalla stessa attrice, che avrebbe accennato la cosa sui social.

L’abbiamo vista su diversi red carpet con il suo stupendo pancione, radiosa e meravigliosa come sempre: Blake Lively aspettava il suo quarto figlio e, pare, che lontana da ogni riflettore possibile abbia partorito.

L’attrice, sposata con Ryan Reynolds, ha infatti pubblicato alcune foto su Instagram in occasione del weekend del Super Bowl e in queste immagini la pancia è scomparsa. Ecco le ultime notizie in merito.

Blake Lively ha partorito il quarto bebè

Il nuovo componente della famiglia Lively-Reynolds sarebbe finalmente arrivato. La notizia arriva da Blake Lively che, con un post Instagram, ha lasciato intendere la novità.

Domenica ha, infatti, condiviso una foto insieme a suo marito e a sua mamma, Tammy Reynolds, a casa in occasione del Super Bowl, e nell’immagine il pancione è sparito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blake Lively (@blakelively)

La star del cinema e della tv, 35 anni, ha sorpreso tutti con questa rivelazione detta e non detta, dopo che tutti attendevano con ansia di poterle fare gli auguri per la quarta volta.

Lo scorso settembre, la notizia della sua nuova gravidanza aveva stupito i suoi fan, che non se l’aspettavano minimamente: Blake Lively ha sfilato in uno splendido abito Valentino, dorato, mostrando il suo pancione, splendida come sempre.

Chissà se nei prossimi giorni, Blake Lively o Ryan Reynolds riveleranno il nome del nuovo o della nuova arrivata in famiglia: al momento, si staranno godendo i milioni di auguri che stanno arrivando tramite i social, un’ondata di affetto infinita per loro che sono amati in tutto il mondo.

La famiglia di Blake Lively e Ryan Reynolds

I due attori Blake Lively e Ryan Reynolds si sono conosciuti sul set del film “Lanterna Verde”, nel 2011 e il loro amore è diventato sempre più grande.

Si sono sposati nel 2012 e non si sono più lasciati: la coppia negli anni ha dato alla luce tre figli, James che ha 7 anni, Inez, 6 anni, e Betty, la più piccola di 3 anni.

Ora, hanno dato il benvenuto al loro quarto pargolo, che ancora non è stato annunciato ufficialmente. I due attori sono molto riservati per quanto riguarda la loro famiglia: infatti, stanno bene attenti a tenere i loro figli lontano dai riflettori.

Nonostante questo, durante interviste e apparizioni pubbliche, non hanno timore a parlare di loro e della loro vita familiare, come dimostrano anche sui social in cui spesso mostrano momenti casalinghi insieme.

I fan di tutto il mondo ora sperano che presto Blake Lively dia qualche notizia in più in merito al sesso del bambino e al suo nome: Ryan Reynolds, in una vecchia intervista, ha dichiarato che avrebbe voluto un’altra femmina.

Che il suo desiderio si sia avverato? Attendiamo con trepidazione nuove notizie.