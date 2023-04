Conoscevi questo trucco? Ripara subito i tubi in PVC rotti senza chiudere l’acqua

Come si riparano i tubi in PVC rotti senza chiudere l’acqua e creare disagio? Un metodo svelato dagli esperti da provare subito.

Nel momento in cui il tubo in PVC si rompe ed esce l’acqua cosa fare? I maestri del fai da te insegnano come ripararlo facilmente, senza dover chiudere l’acqua e creare disagio a tutti gli abitanti della casa. Il cloruro di polivinile è una plastica particolare, realizzata per facilitare il trasporto dei liquidi e anche dei cavi. Si usa una colla specifica per assemblarli tra loro e quando devono essere riparati è necessario l’intervento di un idraulico. Se è una riparazione facile oppure costosa, ci sono dei metodi da applicare così da poter ritardare l’intervento e non avere alcun disagio casalingo.

Come riparare un tubo in PVC rotto?

La riparazione dei tubi in PVC rotti può essere effettuata con il nastro di riparazione autoadesivo multiuso, quello di colore nero. È una tipologia di nastro professionale, da avere sempre in casa in caso di emergenza. Il bello di questo strumento è poterlo allungare ogni volta che si desidera.

Come agire? La prima cosa da fare è asciugare il tubo con un panno morbido e poi si avvolge il nastro direttamente sul tubo, sulla plastica senza timori. Avvolgere a forma di spirale, cercando di coprire tutte le aree che perdono acqua.

Per testare la riparazione, verificare che non ci siano più perdite di acqua, facendola defluire energicamente.

È ovviamente molto importante che la riparazione venga effettuata al meglio. Nella maggior parte dei casi, nelle piccole riparazioni, questa serve per far funzionare il tubo senza problemi. Ovviamente, nel momento in cui la situazione sfugge di mano è il caso di contattare un professionista del settore così che possa capire la causa primaria della perdita e riparare il danno.

Strumenti per riparare il tubo che perde acqua

Per il tubo che perde acqua ci sono anche altri strumenti che si possono usare, come fai da te.

Lo stucco per le riparazioni è usato per fare in modo che il PVC aderisca bene, ideale se ci sono delle crepe sul tubo. Il tubo deve essere pulito e asciutto per poi applicare bene lo stucco. Si può anche realizzare una miscela in mastice eseguendo la riparazione da applicare con una spatola, lungo il foro o la crema. Ovviamente, come in ogni caso è bene verificare da dove arrivi la perdita.

Lo stucco dovrà essere lasciato sino a quando non si indurisce, per poi fare la prova e verificare se perda ancora o meno.

È anche possibile utilizzare i classici morsetti di gomma e delle fascette, ma questa dovrà essere considerata solo come una riparazione momentanea. Infatti, basterà tagliare la gomma e inserirla nell’area danneggiata. Si regolano i morsetti e il cerotto in gomma e si sigilla la parte interessata.