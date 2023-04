Il segreto per collegare la doccia al tubo PVC che l’idraulico non vuole rivelare

Vi sveliamo come collegare doccia e tubo PVC in un batter d’occhio. Si tratta di un trucco che neanche l’idraulico voleva rivelarvi.

Ecco come potete fare a collegare doccia e tubo PVC senza l’aiuto di un esperto in materia. Risparmierete tantissimi soldi, non avrete bisogno di chiamare l’idraulico.

Come risparmiare i costi dell’idraulico

La crisi in Italia sta portando sempre più cittadini del nostro Paese a risparmiare. A causa dell’inflazione, sono tanti gli italiani che non stanno realizzando la manutenzione straordinaria della poca casa.

Effettuando a stento quella ordinaria, purtroppo, ci si riduce con problemi che non si riesce più ad affrontare per quanto siano ormai mastodontici. Proprio per questo vi consigliamo assolutamente di non trascurare nessun problema sia presente nella vostra casa.

Se proprio non volete chiamare l’idraulico per poter risparmiare più soldi possibile, quello che vi consigliamo è di prevenire i problemi che potrebbero insorgere piuttosto che curare.

Quindi, ad esempio, pulite sempre il bagno e la cucina, non gettate nulla all’interno dei vari scarichi e non utilizzate prodotti aggressivi che potrebbero danneggiare il sistema.

E poi ancora prevenite la ruggine e acquistate accessori e arredi di buona fattura, per evitare di dover spendere poco all’inizio per poi spendere molto di più in una fase successiva.

Se avete riscontrato un problema in bagno e volete risolverlo da soli, ecco che di seguito vi aiuteremo a risolvere uno dei problemi più comuni. Con questa guida scoprirete come collegare doccia e tubo PVC insieme, in modo che il sistema risulti nuovo ed efficiente.

Come collegare doccia e tubo PVC

Se volete capire come collegare doccia e tubo PVC, dovete sapere che ciò che vi serve è armarvi di pazienza. Per prima cosa, staccate il microfono, o soffione, della doccia dal suo tubo, che siamo sicuri che apparirà usurato.

Non dovete gettare nessuna delle sue parti esterne, ma semplicemente eliminarne alcune di interne e prolungare la sua dimensione.

Togliete le parti interne vecchie e usurate, che impedivano anche il corretto fluire dell’acqua e la ostacolavano. Ora non dovrete fare altro che acquistare un tubo in PVC, che è sicuramente più economico di un tubo in acciaio.

Potete acquistarlo in molti negozi: stiamo sicuri che il ferramenta ne avrà qualcuno. Adesso saldatelo al resto del tubo e al soffione, in modo che sia stabile. Potete anche acquistare dei piccoli riduttori in plastica o in acciaio, che vi permetteranno di applicare il tubo in PVC al microfono nella maniera più semplice e sicura.

Questo rimedio è semplicissimo e si adatta perfettamente a tutte quelle situazioni nelle quali il microfono magari è caduto per terra e ha visto la rottura di una o più parti. Nel caso in cui non risolviate questo problema, vi raccomandiamo di mettervi in contatto con un esperto idraulico, che siamo sicuri che vi darà la soluzione più opportuna.

Siamo sicuri, però, che questo metodo sia davvero semplice da applicare anche per quelle persone che non si intendono di idraulica e di manutenzione della propria casa.