Come sono andate le partite della 32esima giornata di Serie A

La 32esima giornata di Serie A si è appena conclusa e ha dato delle sentenze importanti, nonostante la più importante e attesa, in realtà, sia slittata, probabilmente di qualche giorno. Il Napoli, infatti, non è riuscito a battere la Salernitana tra le mura amiche e con la festa che era pronta a esplodere durante e subito dopo la partita, ma avrà il secondo match point già nel turno infrasettimanale contro l’Udinese. L’Inter, invece, ha avuto la meglio in rimonta contro la Lazio con il risultato di 3-1 e grazie a uno scatenato Lautaro Martinez. Roma e Milan un giorno prima si sono accontentate di un punto a testa e dopo una prova decisamente equilibrata caratterizzata da un finale al cardiopalma. A concludere la giornata ci ha pensato la Juventus che è tornata alla vittoria contro il Bologna con il punteggio di . Ecco come sono andate nel dettaglio tutte le sfide di giornata.

Tanto tuonò che non piovve: questo potrebbe essere il riassunto della 32esima giornata, quella designata da molti come quella che avrebbe assegnato al Napoli il terzo scudetto della sua storia, ma invece non è successo. Un successo bruciato all’ultimo momento con un gol di Boulaye Dia che ha fatto saltare un’intera festa scudetto e ha represso per qualche giorno ancora la gioia della capolista e dei suoi tifosi. Non è l’unico dato importante di questa giornata, perché l’Inter è riuscita a tornare alla vittoria in casa contro la Lazio con un 3-1 ricco di emozioni e che proietta di nuovo la Beneamata in piena corsa per il quarto posto, ora a pari punti con Roma e Milan, che invece hanno pareggiato. La Juventus si ferma ancora e questa volta contro il Bologna, ma con tanti errori da parte della Vecchia Signora.

Quando si arriva alle fasi decisive di una stagione, c’è poco da lasciare al caso e pensare ai risultati degli altri, perché bisogna correre e centrare gli obiettivi che contano. Il Napoli, con la testa alla festa, alle emozioni, ai colori e ai suoni che solo uno scudetto può regalare. I partenopei il primo match point l’hanno fallito e hanno avuto poco da sorridere al fischio finale per tutto ciò che si stava sviluppando attorno e da giorni, ma in realtà non è stata comunque una cattiva giornata per gli azzurri che hanno allungato rispetto alle dirette pretendenti e dovranno fare un punto nelle sei partite rimaste per festeggiare il titolo.

L’Inter, invece, si gode un altro successo importante, questa volta in campionato, contro la Lazio di Maurizio Sarri che può recriminare per la gestione degli ultimi venti minuti. Roma-Milan non regala tutto questo spettacolo, ma un pareggio che comunque muove la classifica e chi fosse rimasto senza punti avrebbe perso tanto nella corsa alla Champions League. La Fiorentina asfalta una Sampdoria ormai destinata alla Serie B, mentre il Lecce fa il passo in avanti più importante nella corsa salvezza battendo l’Udinese e tornando al successo dopo settimane di astinenza. Di seguito il punto su tutti gli eventi della giornata.

LECCE-UDINESE 1-0 – Quando il gioco entra nel vivo e si fa duro, chi è in lotta per la salvezza deve iniziare a correre. E le pressioni ora sempre più importanti per un Lecce che ha vissuto una seconda parte di stagione terrificante sotto il profilo del gioco e del risultato e ha bisogno di iniziare a macinare punti per confermare la Serie A anche per l’anno prossimo. Marco Baroni, in ogni caso, decide di non stravolgere la squadra e soprattutto l’assetto tattico, puntando sulla forza dei laterali offensivi ma anche sulla qualità della fase difensiva che vede ancora Federico Baschirotto come leader assoluto dell’intero reparto. Davanti, però, c’è un Udinese che ha triturato la Cremonese nell’ultimo turno di Serie A e che vede nel centrocampo formato da gente come Sandi Lovric, Lazar Samardzic e Roberto Pereyra il punto di forza dei friulani. Nel frattempo, però, Andrea Sottil ha dovuto salutare Beto per infortunio e, quindi, in attacco c’è il solo Nestorovski, abile nel lavoro spalle alla porta e per i compagni, ma non esattamente un realizzatore implacabile.

La partita inizia all’insegna dell’aggressività con i pugliesi in grado di far valere finalmente un’intensità più volte sbandierata da inizio anno, ma ora che ora sembrava un po’ svanita. L’Udinese, invece, fa estrema fatica a farsi vedere in attacco e con pochissime difficoltà per i padroni di casa a impensierire davvero Falcone e compagni. La partita cambia quando i giallorossi beneficiano di un calcio di rigore: Gabriel Strefezza si presenta dal dischetto e non sbaglia tornando a trascinare i pugliesi nel punto più importante della corsa per la salvezza.

Nel secondo tempo, qualcosa in più si vede e Sottil cambia diversi uomini a centrocampo per tentare di dare maggiore ispirazione alla manovra e alle possibilità dalla metà campo in su. Nonostante tutti i tentativi messi in atto, però, alla fine a prevalere è la difesa dei pugliesi che finalmente tengono la loro porta inviolata. La partita termina con i pugni al cielo per il Lecce che con questo risultato sale in classifica e allontana per il momento il terz’ultimo posto occupato dal Verona e soprattutto lo Spezia, sconfitto in casa dal Monza. Ora quella salvezza che sembrava in tasca è sempre più vicina per i padroni di casa che vedono l’obiettivo della permanenza in Serie A sempre più concreto e soprattutto iniziano a ripartire nel momento più importante della stagione. L’Udinese, invece, si condanna a una metà classifica che ridimensiona l’operato della squadra nella prima parte di anno. A pesare, però, sono soprattutto gli infortuni con Gerard Deulofeu ko per mesi e Beto che è riuscito a portare il suo contributo solo a intermittenza quest’anno.

SPEZIA-MONZA 0-2 – Lo Spezia non può più sbagliare, non adesso che il Verona è sempre più vicino e per la prima volta in stagione sta facendo davvero tremare i liguri e le dirette rivali per la corsa salvezza, ora che anche il Lecce è pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere e non ci possono più essere errori o occasioni sprecate. I bianconeri, però, non hanno affatto una prova semplice da affrontare, perché il Monza ha dimostrato nelle ultime uscite di giocare seriamente tutte le partite e anzi di volersi ancora regalare diverse soddisfazioni da qui al termine dell’anno. Inoltre, Raffaele Palladino ha acquisito molte certezze in più nell’ultimo periodo, sfruttando l’attacco leggero con Dany Mota che puntualmente mette in crisi le difese avversarie.

Pronti, via la partenza migliore degli ospiti che fanno girare a vuoto i padroni di casa per diversi minuti e con l’ormai consueta aggressività avanzano a blocchi compatti, innescando i trequartisti con puntualità e un livello alto del gioco. Al contrario, per i liguri si rivela ancora una volta decisiva l’assenza di M’Bala Nzola, l’assoluto epicentro e finalizzatore del gioco bianconero e che quando manca rende molto meno efficace i tentativi di attacchi della quart’ultima classifica. Non passa molto, anzi passa poco e già la partita si sblocca in favore del Monza: al 21esimo Patrick Ciurria riceve il pallone da Andrea Colpani e scarica un mancino fantastico dalla media distanza su cui il portiere avversario non può fare assolutamente nulla. Lo 0-1 è di rara bellezza, soprattutto per una squadra di metà classifica, ma comunque non fa calare il livello di intensità del Monza che continua a fare essenzialmente quello che vuole in mezzo al campo e rischiando poco o nulla.

La partita, però, resta in bilico a lungo e con lo Spezia che tenta una corposa reazione a inizio secondo tempo. Tutti gli attacchi dei bianconeri, però, restano vani e anche i tentativi di Leonardo Semplici di cambiare le cose con una serie di sostituzioni operate poco prima del 60esimo del secondo tempo. A colpire, invece, e suona un po’ come una beffa finale, sono ancora i brianzoli. Al 93esimo, infatti, Carlos Augusto non fa ancora una volta sconti sotto porta e conferma la sua ottima verve realizzativa, bloccando il punteggio sul risultato di 0-2. Il lavoro che l’esterno mancino ha svolto per tutta la partita è culminato in un gol decisivo per un altro successo dei lombardi, ma fa anche scivolare un brivido sulla schiena dello Spezia. Questa sconfitta, infatti, è particolarmente pericolosa: intanto fa perdere terreno dal Lecce che è riuscito, per il momento, a staccarsi dal gruppo dietro, ma lascia molto amaro in bocca anche per la costruzione della rosa dello Spezia, che non ha un sostituto del livello di Nzola ed è assolutamente dipendente dal suo terminale offensivo per trovare punti importanti per restare in Serie A. E ora servono come il pane.

ROMA-MILAN 1-1 – Il primo big match della 32esima giornata parte all’insegna delle assenze e della stanchezza, ma con la stringente necessità per entrambe di conquistare punti fondamentali per qualificarsi alla prossima Champions League. José Mourinho deve fare a meno di Paulo Dybala, ancora alle prese con il problema alla caviglia, ma già verso la via del recupero per le prossime giornate. Non è l’unico big che non può essere della partita, perché Chris Smalling non è al centro della retroguardia giallorossa ed è presto anche per Georginio Wijnaldum, nonostante anche per lui basti di fatti qualche giorno ancora prima di tornare a disposizione.

Per il Milan il discorso è decisamente diverso, perché i principali interpreti del 4-2-3-1 di Stefano Pioli ci sono tutti, nonostante il tecnico sia costretto a dosare le energie per far sì di avere la squadra al massimo della forma per la semifinale di Champions League contro l’Inter e le sfide che precedono un impegno che vale un’intera stagione. Gli ospiti devono comunque prestare la massima attenzione alla coppia offensiva formata da Tammy Abraham e Andrea Belotti che, nelle intenzioni del tecnico ex Lazio, dovrebbero pareggiare i due centrali del Milan e creare qualche problema in più ai campioni d’Italia in carica, ancora per un po’.

La partita inizia in maniera piuttosto bloccata, con entrambe le squadre che fanno fatica a trovare spazio nella retroguardia avversaria. Il match ha un’andamento un po’ lento con i rossoneri che fanno girare il pallone, ma soprattutto in fase difensiva e senza accelerare nelle verticalizzazioni alle spalle della mediana, con delle linee ben strette in maniera tale da intercettare ogni tentativo di Sandro Tonali e compagni. L’inizio di partita ha comunque un marchio ben preciso e non è a vantaggio di nessuna delle due squadre, ma della sfortuna.

Dopo pochi minuti, infatti, Mourinho perde un altro difensore e stavolta si tratta di Marash Kumbulla per cui l’infortunio sembra essere piuttosto serio. Il primo tempo finisce con il risultato di 0-0 e senza grosse emozioni da una partita e dall’altra, a parte un tentativo di Rafael Leao e uno di Lorenzo Pellegrini, ma senza fortuna. Nel secondo tempo, a dominare sono ancora gli infortuni: per Tomori e Belotti la partita termina con largo anticipo, poi anche Bove, che era entrato nel primo tempo, denuncia qualche problema.

Le grandi occasioni, che poi sono anche gol, arrivano tutte nei minuti di recupero della partita. Abraham chiude con il destro in area di rigore e sblocca la partita al 94esimo facendo esplodere lo stadio Olimpico con la sensazione di una vittoria insperata e che si sta materializzando all’improvviso. La gioia dopo la realizzazione dell’inglese, però, non dura tanto. Il Milan si getta in avanti alla ricerca del pareggio e arriva dopo due minuti quando Leao innesca l’inserimento di Alexis Saelemaekers sul secondo palo e l’esterno al volo fa passare la sfera sotto le gambe di Rui Patricio. È 1-1 e per i rossoneri è il momento di tirare un grosso sospiro di sollievo, perché una sconfitta sarebbe stata difficilissima da metabolizzare e da riparare a questo punto del campionato. Le due big, quindi, si dividono la posta in palio, ma con la possibilità di avvantaggiare le altre.

TORINO-ATALANTA 1-2 – I bergamaschi vedono la qualificazione alla prossima Champions League, nonostante tutti gli errori compiuti in questa stagione e, alle porte del rush finale e senza coppe a disturbare, credono davvero nel poter strappare un posto valido per la massima competizione europea il prossimo anno. Il problema è che davanti hanno un Torino in buona forma e che non è affatto una squadra semplice da affrontare in casa sua. In più arriva da una vittoria pesante nell’ultimo turno contro la Lazio e contro una delle squadre più determinate e in condizione dell’intera Serie A. Si preannuncia, quindi, una sfida aperta ed equilibrata anche tra assetti tattici molto simili, anche perché Gian Piero Gasperini sceglie di lasciare inizialmente in panchina Duvan Zapata, con Ademola Lookman ancora ai box per infortunio, e con Rasmus Hojlund unica punta. La risposta del Torino arriva con Antonio Sanabria, pronto a confermare la sua verve realizzativa, nonostante l’assenza di Nemanja Radonjic.

L’inizio di partita, quindi, rispetta le attese e con pochi spazi lasciati da entrambe le compagini in campo. L’equilibrio, però, viene spezzato nel cuore del primo tempo quando Davide Zappacosta, da un angolo quasi impossibile, vede Vanja Milinkovic-Savic piazzato male sul primo palo e lo batte proprio lì. Bella l’intuizione del laterale di Gasperini, ma le colpe dell’estremo difensore sono evidenti e non possono essere espiate.

Nel secondo tempo, però, la musica cambia con il Torino che gioca essenzialmente una partita all’attacco e cerca gli spazi giusti per riuscire almeno a raggiungere la parità davanti ai propri tifosi. Quello più in palla è, neanche a dirlo, proprio Sanabria che fa impazzire la difesa avversaria tenendo in avanti un gran numero di palloni, cercando di alzare il baricentro dei suoi compagni e alla fine trovando anche la via del gol. La punta, infatti, mostra tutto il suo fiuto in area e, con una grande giocata, batte Sportiello per firmare un 1-1 di vitale importanza per tutta la corsa Champions.

Guai, però, a scrivere la parola fine su una partita del genere e in cui l’Atalanta non ha alcuna intenzione di darsi per vinta. Gasperini, intanto, inserisce anche Zapata e Boga, dando più peso, ma – nelle sue prime intenzioni – cercando di scatenare i contropiede dei suoi ragazzi. La manovra offensiva dei nerazzurri esplode, in ogni caso, nel finale di gara, ma serve una giocata del singolo in grado di rompere definitivamente gli equilibri. Zapata, quindi, si traveste da protagonista e trova una giocata importantissima in un momento cruciale della stagione: il colombiano tiene il pallone incollato sul piede destro e si invola a partire dal lato sinistro dell’area di rigore. Schuurs non riesce a contenerlo e il bomber lo mette a sedere con una sterzata degna dei suoi anni migliori. A questo punto, da posizione laterale, scarica un interno destro potente e preciso che finisce direttamente sul lato opposto della rete, a pochi centimetri dall’incrocio dei pali, non lasciando possibilità di intervento a Milinkovic-Savic. Ora il risultato è sull’1-2 e, nonostante gli ultimi assalti del Torino, non cambia più. Si tratta di un balzo in avanti fondamentale per gli ospiti che ora sono a pochi passi da Milan e Roma e sempre più in corsa per un posto nella prossima Champions League. Finisce male, invece, per i granata di Ivan Juric, per cui, a poche giornate dalla fine, la Conference League resta ancora un miraggio.

FIORENTINA-SAMPDORIA 5-0 – La seconda finalista della Coppa Italia, anche la squadra che, al momento, in Italia, ha giocato più partite di tutte (e potrebbe tenere questo record fino a fine campionato se le cose dovessero andare bene anche in Conference League), quindi la Fiorentina ospita all’Artemio Franchi una Sampdoria che è praticamente a un passo dal baratro. Mentre le altre, infatti, in zona retrocessione conquistano vittorie, i blucerchiati di Dejan Stankovic sono costretti a guardare, non vogliono farlo però contro gli uomini di Vincenzo Italiano che, come abbiamo già detto, potrebbero essere abbastanza stanchi.

Potrebbero, appunto, ma non sono, o per lo meno non lo dimostrano, soprattutto nel secondo tempo. Perché dopo che Gaetano Castrovilli sblocca il risultato al 47esimo della prima frazione, ovvero poco prima che l’arbitro mandi tutti negli spogliatoi, il centrocampista viola su assist del capitano Cristiano Biraghi fa un gol meraviglioso con un tiro al volo. È una rondine, sì, che fa primavera, dicevamo, perché dopo inizia la goleada dei padroni di casa.

Al 62esimo, è Dodo, che grazie all’assist di Luka Jovic (uno dei protagonisti della serata di Firenze), a firmare il due a zero, e due minuti dopo ancora, che Antonio Giua conferma solo con l’aiuto del Var. Passano altri due minuti, però, ed è ancora la Fiorentina a segnare, anche stavolta ci mette lo zampino l’ex Real Madrid, ma a segnare non è lui neanche stavolta, ma Alfred Duncan, a cui viene deviato un tiro. La partita è ancora lunga e il fanalino di coda della nostra Serie A potrebbe quantomeno accorciare le distanze.

Potrebbe, appunto, ma non fa, e a finire ancora una volta sul tabellino sono i giocatori della Viola, che sono tornati a vincere dopo quattro partite (indolori, o quasi) senza vittoria quasi umiliando gli avversari. Al 76esimo, infatti, c’è gloria anche per Cristina Kouame che riceve sulla corsa un passaggio corto di Sofyan Amrabat e lancia un missile imparabile per Nicola Ravaglia. È finita? No, assolutamente, perché alla festa vuole partecipare anche Aleksa Terzic, appena entrato in campo al posto del capitano, che piomba su un pallone e fa la manita ai blucerchiati, che non sono ancora matematicamente in Serie B, ma poco ci manca, sicuramente non nutrono meno speranze delle altre che, invece, bene o male stanno provando con le unghie e con i denti a rimanere nel massimo campionato.

Quanto alla Fiorentina, questo è un segnale mandato ai prossimi sfidanti: all’Inter per il trofeo nazionale, il Basilea per la terza competizione e le altre in lotta per un posto in Europa per la prossima stagione, anche se si sono persi troppi punti a inizio anno e forse è troppo tardi per rimanere attaccati a quel treno, in cui, però, si potrebbe salire da altri vagoni e sarebbe, probabilmente, anche più bello che arrivarci in altra maniera.

INTER-LAZIO 3-1 – Da questa partita, passa veramente tanto della corsa alla prossima Champions League, soprattutto per l’Inter che, dopo una serie di errori clamorosi e tre partite di fila perse in casa, ha l’assoluta necessità di tornare alla vittoria e di farlo contro una diretta concorrente per strappare un posto valido per la prossima Champions League dopo le meraviglie di quest’anno. La Lazio, invece, ha tutta la voglia di reagire dopo una sconfitta inaspettata in casa contro il Torino, nonostante il vantaggio accumulato rispetto alle dirette concorrenti resti comunque importante.

Il match lo fanno i nerazzurri che riescono a schiacciare i biancocelesti nell’area avversaria e costruiscono con qualità e ritmo, non dando mai lo spazio necessario agli uomini di Sarri. Le occasioni sono diverse per i padroni di casa, soprattutto con Nicolò Barella e viene anche annullato un gol a Henrikh Mkhitaryan per fuorigioco di Joaquin Correa. La doccia fredda però arriva per i milanesi: Francesco Acerbi perde una palla sanguinosa e fa partire il contropiede di Felipe Anderson. Il brasiliano trova lo spazio giusto per andare al tiro e non sbaglia. Zero a uno e un copione che sembra visto e rivisto per l’Inter in questa stagione.

In realtà, dopo una fase di assestamento e soprattutto nel secondo tempo, l’Inter continua a impostare con grande qualità e continuità creando palle gol a ripetizione con Federico Dimarco, Nicolò Barella e in generale con tutti gli uomini offensivi. Il gol, però, e dopo vari tentativi, arriva con una bella spaccata di Lautaro Martinez che batte sul tempo Ivan Provedel e firma il pareggio. Non passa molto tempo e la rimonta è completa. Gran palla dentro di Lukaku con il mancino e Robin Gosens vola con il mancino e la mette in porta. Poi il tedesco si fa male e deve uscire, ma fa scoppiare tutto uno stadio ancora sold out.

Arriva anche la ciliegina sulla torta ed è ancora ad opera di Lautaro Martinez, che dopo un tentativo sfortunato si ritrova lì il pallone e firma il gol del 3-1 che chiude i gioco, nonostante qualche tentativo della Lazio bloccato da André Onana. Il triplice fischio stavolta decreta un doppio urlo, quello di uno stadio pieno di gente innamorata della squadra e anche quello dei supporters del Napoli, pronti a festeggiare per davvero il terzo scudetto.

SASSUOLO-EMPOLI 2-1 – Con i 40 punti (che da sempre significano salvezza) conquistati, il Sassuolo di Alessio Dionisi, che a gennaio non stavo proprio sereno ma poi ha ritrovato Domenico Berardi, ospita al suo Mapei Stadium l’Empoli di Paolo Zanetti, che ha fatto la voce grossa con qualche big (come l’Inter e la Lazio), ma poi ha anche smesso di ruggire, non scivolando mai nelle zone calde della classifica. Ecco, la partita tra i neroverdi e i toscani è nei fatti una partita di chi sta bene, in cui gli ospiti avrebbero più bisogno di punti per stare meglio.

Inizia più o meno con questo spartito, in effetti, la gara (la quarta del pomeriggio, ma anche la terza a essere giocata in contemporanea nell’ora che da sempre rappresenta la Serie A, e un po’ anche un calcio diverso). Nicolò Cambiaghi, tornato da un infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese, sfrutta al meglio un contropiede nato da un errore di Armand Laurientè e dopo essersi fatto tutta l’area del rigore del Sassuolo e un po’ della sua, con un tiro, batte Andrea Consigli già all’11esimo minuto. La partita scorre avanti un po’ così, con qualche occasione sprecata da una parte e dell’altra, ma niente di clamoroso, fino alla fine del primo tempo. Il tecnico dei padroni di casa riparte con Andrea Pinamonti al posto di Abdou Harroui, l’ex di turno, però, non si rivela la scelta giusta per Dionisi, al 74esimo, infatti, dopo aver subito un fallo che l’arbitro non ha ritenuto tale, esaspera un po’ i toni e viene mandato prima del tempo negli spogliatoi.

Lo è, la scelta giusta, quel calabrese su cui pare abbia messo gli occhi addosso Sarri, che all’81esimo con un tiro al volo riequilibra il risultato. Si è infortunato, Berardi, è tornato e ha fatto gol, si è riinfortunato e quando è tornato ancora ha continuato a farli, e forse quelle attenzioni, soprattutto dopo aver vinto un Europeo con l’Italia e confermato l’anno dopo, sono giuste e lo sono state quando alla finestra si sono affacciati anche altre big. Stavolta, poi, con un uomo in meno, e quasi a tempo scaduto, il numero 10 neroverde si procura un rigore (forse un pelino generoso), che poi trasforma in maniera impeccabile perché la manda laterale e alta, dove Guglielmo Vicario, uno dei portieri prospetto della stagione, rientrato dopo due mesi out, non può arrivare. Finisce 2-1 una partita tranquilla, in cui ad avere più bisogno di punti era l’Empoli, ma che anche se è arrivata la vittoria per il Sassuolo, non ci sono stati tanti feriti, per lo meno non come in altre partite, specie quelle che sono arrivate nel pomeriggio, che oggi è tornato a profumare un po’ di più di vecchia Serie A, che bello.

NAPOLI-SALERNITANA 1-1 – Dopo una stagione dominata in lungo e in largo, per il Napoli è arrivato il momento di concretizzare la conquista del titolo. L’impegno però non è da sottovalutare, perché c’è davanti una Salernitana che la partita la sente particolarmente e che ha tutta l’intenzione di bloccare i sogni dei padroni di casa.

In realtà, le cose vanno proprio così perché i granata riescono in diverse occasioni a chiudere tutti gli spazi a disposizione dei partenopei che ci provano con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia ma senza mai centrare il grande bersaglio. Il gol dello scudetto, come molti in maniera frettolosa l’hanno definito, arriva da un insospettabile, quel Mathias Olivera che nessuno si sarebbe aspettato e, invece, su assist di Elmas la spinge dentro di testa. Le esultanze durano molto, la festa è pronta a partire, ma le cose non vanno esattamente così. Dia, infatti, e con esattezza all’84esimo, scarica un bolide con il mancino che trafigge Meret e fissa il risultato sull’1-1. Nonostante tutti gli ultimi tentativi del Napoli, il risultato non cambia e costringe i partenopei a rimandare la festa scudetto. Tra le lacrime di Osimhen. Ma è una delusione solo parziale, perché già contro l’Udinese gli azzurri hanno un altro match point e questa volta hanno imparato a non fallire.

CREMONESE-VERONA 1-1 – È lo scontro diretto per la salvezza di giornata, quello da cui non si può proprio retrocedere per mantenere la categoria e arrivare all’obiettivo stagionale. Molti si aspettano un acuto da parte del Verona e invece il primo squillo della Cremonese: David Okereke si sblocca e dopo meno di dieci minuti firma la rete del vantaggio. La partita nel primo tempo non cambia, soprattutto perché i lombardi tengono e non subiscono più di tanto le opportunità create dagli avversari.

Nella ripresa, però, Quagliata entra in campo e fa una follia facendosi espellere in pochi minuti. Da lì il Verona continua a crederci e Simone Verdi mostra il suo ottimo momento di forma, mettendo a segno il gol del pareggio. Gli ospiti continuano ad attaccare a caccia della rete decisiva per tornare al quart’ultimo posto, ma il risultato non cambia. Un uno a uno con tante emozioni, ma che non fa felice essenzialmente nessuna delle due squadre. L’unica certezza è che ancora tutto è in gioco e quindi non si può disperare, più per il Verona che per la Cremonese.

BOLOGNA-JUVENTUS 1-1 – A mettere la ciliegina sulla torta di una 32esima giornata davvero ricca di partite importanti, e belle, ci hanno pensato il Bologna ‘ammazzagrandi’ (e non solo) di Thiago Motta e la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo aver riavuto i 15 punti in classifica, non sono ancora riusciti a vincere una partita, e prima ne avevano perse due file di fila in Serie A. Insomma, non un buon segnale considerato che la penalizzazione, magari non così pesante, potrebbe tornare, e potrebbero anche arrivarne di nuove, anche dalla Uefa.

Senza monitor del Var a bordo campo, inizia la partita del Renato Dell’Ara, che in una qualche maniera, tra l’altro, è intrecciata anche al destino del Napoli e dello scudetto prossimo ad arrivare. Il contatto tra Danilo e Riccardo Orsolini in area al settimo minuto viene giudicato da rigore nella sala della tecnologia, e non dall’arbitro (è la prima volta che succede), ed è lo stesso giocatore dei felsinei a incaricarsi di batterlo: non sbaglia, anzi, spiazza Wojcech Szczesny e porta i suoi sull’1-0, arrivando anche in doppia cifra in stagione.

La Juventus è tramortita, ma non è morta, e sale un po’ di giri, tanto che al 27esimo ci vuole la miglior versione di Lukasz Skorupski, prima con la mano, poi con il piede, per riuscire a evitare il pareggio su Nicolò Fagioli. Il vero miracolo (oppure no), però, il portiere polacco lo compie quattro minuti più tardi sul suo connazionale. Arkadiusz Milik, infatti, dopo essersi conquistato un penalty, si presenta dagli undici metri forse un po’ troppo sicuro, e sbaglia. Non è l’unico a farlo, perché anche Musa Barrow ci mette del suo per evitare il gol della (quasi) tranquillità al Bologna.

Al ritorno degli spogliatoio, e dopo un pressing non indifferente, la Juventus trova la rete dell’1-1 con lo stesso calciatore che prima aveva fallito la sua opportunità dal dischetto. Dopo una bella azione del subentrato, da quattro minuti, Samuel Iling Junior, il polacco riesce a mettere finalmente la firma sul match. Dopo il gol, però, gli ospiti si spengono e smettono di attaccare, la fa in compenso la squadra dell’italo brasiliano, che non vuole sfigurare contro la Vecchia Signora. Lo fa con Orsolini e poi con Joshua Zirkzee. L’occasione più ghiotta per tornare in vantaggio arriva sui piedi di Michel Aebischer, anche lui appena entrato, sembra rete, ma è solo un’illusione.

La Juventus si scuote, però, e torna in partita, come a dimostrare che alla fine dei conti un pareggio non basta. Come prima aveva sbagliato lo svizzero, sbaglia anche Matias Soule, che a portiere battuto e a pochi passi dalla porta spara alto sopra la traversa. La partita torna divertente, e ci prova anche Andrea Cambiaso, e per poco Gary Medel non diventa il protagonista al contrario per il Bologna. Finisce così, con un punto per ciascuna che non fa bene né ai padroni di casa, né ai bianconeri, che rimangono terzi, e soprattutto non vincono in campionato dalla sfida contro l’Hellas Verona, hanno perso in semifinale con l’Inter e hanno anche una scure che potrebbe estrometterli da tutto il prossimo anno, chissà però che riserva l’Europa League, ma non è facile perché i prossimi avversari saranno gli stessi che sono i re della competizione.

Napoli 79

Lazio 61

Juventus 60

Inter, Milan e Roma 57

Atalanta 55

Bologna 45

Fiorentina 45

Monza 44

Sassuolo 43

Torino e Udinese 42

Salernitana 34

Empoli 32

Lecce 31

Spezia 27

Hellas Verona 27

Cremonese 20

Sampdoria 17