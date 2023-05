Come realizzare una doccia effetto pioggia o cascata: il segreto degli idraulici

Perché comprarla, quando si può realizzare una doccia effetto pioggia direttamente a casa? Con queste semplici mosse.

Si può realizzare una doccia effetto pioggia, oppure quella a cascata direttamente con il fai da te. Gli esperti mettono a disposizione il loro sapere per realizzare uno strumento unico, da applicare subito al fine di poter ottere un momento di relax. Quante volte si arriva a casa e si ha solo voglia di lavare via la giornata appena passata. Ora con questo strumento sarà come essere in una SPA, seppur risparmiando.

Come creare una doccia effetto pioggia fai da te

Per poter avere nella doccia il classico getto a pioggia o cascata, con copertura ampia, si può fare direttamente in casa. Per massaggiare la schiena e le spalle, che sia economica e che sia anche funzionale. Gli esperti del fai da te mettono a disposizione il proprio sapere, così da divertirsi e creare qualcosa di completamente personalizzato. Un tubo in PVC si trasformerà nel soffione a pioggia, per regalarsi una esperienza da sogno.

Gli strumenti sono i seguenti:

Tubo rigido in PVC con lunghezza di 30/60 cm e diametro 13mm;

Tappo PVC con diametro da 13mm;

Raccordo in PVC con diametro 13mm;

Tubo per doccia flessibile;

Metro;

Trapano e punta da 3mm;

Seghetto;

2 Ganci.

La prima cosa da fare è decidere quale sarà l’ampiezza dello strumento. Bisogna regolarsi in base alla disponibilità di spazio che c’è all’interno del box doccia. La procedura è economica, quindi anche se si sbaglia si potrà recuperare in un secondo momento.

Si procede tagliando il tubo in PVC con il seghetto: più lungo sarà e minore sarà l’erogazione, calcolando la pressione dell’acqua in ingresso. Applicare il tappo ad una delle estremità, da fabbricare a mano oppure acquistare. Altrimenti, si potrà sigillare il tutto con la colla apposita per PVC.

Consigli e metodo di realizzazione

Prendere ora il trapano e fare tanti piccoli fori da 0,3 cm, con decisione da parte di chi svolge il lavoro. La distanza è invece molto importante, con 2,5 cm circa tra loro. I fori di partenza dovranno essere sfalsati come in una doccia normale, cercando di mantenere il trapano perpendicolare per effettuare dei fori corretti.

Non ci sono regole, perché ognuno è libero di realizzare i propri forellini come da desiderio. Subito dopo si disegna sulla parete dove applicare i ganci usando il nastro biadesivo. Dopo aver applicato i ganci, si appende i tubo forato collegandolo al soffione della doccia originale.

Per facilitare l’operazione sarebbe il caso di usare un raccordo doppio, così che con la manopola si possa optare per la scelta sul momento. Ovviamente, si deve sempre regolare l’ugello verso il pavimento così che l’acqua non resti al suo interno. Questo è importante perché non ci sia un ristagno e per avere acqua calda ad ogni utilizzo.