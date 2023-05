SpaceX ha lanciato con successo il razzo Falcon 9 Heavy

Oggi 01 maggio 2023 è andato a buon fine il lancio del razzo Falcon 9 Heavy effettuato da SpaceX, la società spaziale di Elon Musk. Il lancio è avvenuto dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida.

Il razzo è partito alle prime ore italiane del 01 maggio 2023, dopo essere stato rinviato per tre volte. Questa missione sarà in grado di portare in orbita satelliti di telecomunicazione appartenenti a ViaSat, Gravity Space e Astranis. Secondo SpaceX questo razzo è tra i più potenti al mondo, in grado di trasportare fino a 64 tonnellate con sé, e in grado di eguagliare la potenza di 18 aerei 747.

Il lancio è avvenuto dalla Florida, più precisamente da Cape Canaveral. Lo scopo di questa nuova missione sarà collocare in orbita satelliti di telecomunicazione che appartengono a ViaSat, Gravity Space e Astranis.

Questa missione volge al termine al quarto tentativo, i primi tre tentativi avevano richiesto il rinvio delle operazioni.

L’ultimo tentativo si era svolto lo scorso venerdì, quando il lancio era stato rinviato a soli 59 secondi dalla partenza senza rendere noti i dettagli sui motivi che avevano portato alla posticipazione del lancio.

Questa notte, alle ore 2,26 italiane, si è aperta la finestra di lancio dalla rampa numero 39 del Centro Spaziale Kennedy, a Cape Canaveral in Florida. E il lancio è avvenuto all’incirca un’ora dopo.

Per il razzo Falcon 9 Heavy non è il primo volo, anzi precisamente è il sesto volo dal 2018, data del suo primo lancio.

Secondo quanto reso noto da SpaceX si tratta di uno dei più potenti vettori che ci sono al mondo, perché è in grado di trasportare fino a 64 tonnellate di carico.

È un razzo molto importante e imponente, lungo 70 metri e largo 12 metri. Dispone di ben due propulsori che si separano durante il lancio insieme nella fase del primo stadio, ed è recuperabile.

I suoi motori, in fase di decollo, sono in grado di creare una potenza pari a quella di 18 aeromobili 747, una potenza incredibile.

Lo scopo della missione

Lo scopo di questa missione è portare nello spazio satelliti di telecomunicazioni che appartengono a ViaSat, Gravity Space e Astranis.

I tre satelliti saranno posizionati su un’orbita geostazionaria che si trova a 35mila chilometri dalla Terra.

Il più grande dei tre satelliti è quello che appartiene a ViaSat e si chiama ViaSat-3 Americas, ha un peso pari a 5,4 tonnellate ed ha le dimensioni di uno scuolabus.

Gli altri due satelliti hanno delle dimensioni molto più contenute. Uno appartiene a Gravity Space ed è il GS-1 viene definito un “cubesat” operato. L’altro invece è Arcturus ed appartiene alla Astranis, entrambi hanno un peso di poco più di 300 chili.