Box doccia, come pulirlo facilmente in poche mosse: in dispensa trovi la soluzione

Non tutti sanno che esiste un metodo alternativo ai soliti detersivi in commercio per provvedere alla pulizia del box doccia. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Vivere in un ambiente pulito e ordinato è un desiderio che tutti vorremmo vedere sempre realizzato. A causa dei numerosi impegni quotidiani, però, spesso non si ha abbastanza tempo da dedicare alla casa. Questo fa sì che sporco e polvere continuino ad accumularsi giorno dopo giorno.

Ci sono stanze, inoltre, che vengono utilizzate in maniera più frequente di altre, motivo per il quale richiedono molta più cura e dedizione. Uno dei luoghi della casa la cui pulizia dovrebbe avvenire quotidianamente è, senza dubbio, il bagno; non solo per un semplice fattore estetico, ma anche e soprattutto per preservare e prendersi cura della propria igiene personale.

Quando si tratta di pulizie domestiche, spesso ci rechiamo al supermercato ad acquistare i prodotti che pensiamo possano tornarci utili. In realtà, non tutti sono a conoscenza del fatto che per occuparsi della propria casa, talvolta, non occorre comprare alcunché. Questo è reso possibile grazie alle proprietà di alcuni degli ingredienti che siamo soliti tenere in cucina e che, a nostra insaputa, rappresentano dei validi alleati anche in altri contesti.

Box doccia: come pulirlo in maniera facile e veloce

Al termine di una lunga e stancante giornata di lavoro, spesso siamo soliti concederci una rigenerante doccia calda. Un vero e proprio toccasana non solo per recuperare le energie perdute, ma anche come buona abitudine rilassante. Ed è proprio in questi casi che non possiamo fare a meno di notare le macchie di calcare, gli aloni e la muffa che si creano sulle superfici e sui vetri del box doccia.

Per rimuovere lo sporco accumulato, i detersivi che troviamo in commercio possono aiutarci, certo, ma allo stesso modo può farlo anche un ingrediente – economico e di facile utilizzo – che in genere teniamo conservato nella dispensa in cucina: l’aceto.

Tale ingrediente, infatti, oltre a essere perfetto da utilizzare per la preparazione di determinate ricette, ha anche proprietà disinfettanti e sgrassanti, entrambe ideali per provvedere alla pulizia del nostro box doccia.

Per testare l’efficacia di questo trucchetto fai da te, non dobbiamo fare altro che munirci di una bacinella d’acqua calda; di un paio di guanti; di uno straccio e di una bottiglia d’aceto.

Utilizzare l’aceto per liberarsi dello sporco

Far tornare pulito e splendente il nostro box doccia grazie all’utilizzo dell’aceto è molto semplice. Dopo aver riempito una bacinella con dell’acqua calda, aggiungiamo la quantità di aceto che crediamo possa bastare, e immergiamo al suo interno il soffione della doccia per quale minuto. In questo modo, il calcare accumulato si scioglierà, e terminato tale processo tornerà a essere come nuovo.

Per pulire i vetri e gli angoli del box doccia, invece, non dobbiamo fare altro che versare su di essi dell’aceto e strofinare con uno straccio. Dopodiché, sarà necessario solamente sciacquare in maniera accurata e ammirare come, in poco tempo e con una minima spesa, siamo riusciti a riportare il nostro bagno agli antichi splendori!