Come pulire il forno col trucco del sale nel giro di pochi minuti

Conosci il trucco del sale per pulire il forno? Nel giro di pochi minuti il tuo elettrodomestico tornerà come nuovo: non lo avrai mai avuto così splendente.

Tantissime le persone che stanno provando questo trucco. Svelato il segreto delle esperte casalinghe. Con l’utilizzo del sale, il tuo elettrodomestico tornerà splendente come appena uscito dal negozio.

Come pulire il forno in maniera semplice e naturale

La pulizia degli elettrodomestici è cosa assolutamente complicata. Per quanto questi aggeggi siano di fondamentale importanza e rappresentino un aiuto per tutti noi, quando si tratta di pulirli ci ritroviamo a vivere lo stesso incubo.

Il forno è sicuramente tra gli elettrodomestici che richiede non solo più cure e manutenzione ma anche particolare attenzione quando lo si pulisce: facilmente è possibile rovinare i componenti interni, la cromatura o le resistenze, soprattutto se si utilizzano prodotti chimici o particolarmente aggressivi.

Se sei alla ricerca di una soluzione economica, naturale e veloce, allora continua a leggere questo articolo. Nel nostro contributo scoprirai perché in tanti stanno utilizzando e in quale maniera, il trucco del sale per pulire il forno e averlo splendente, come appena uscito dal magazzino. Pronto a rivoluzionare la tua routine delle pulizie? Questa tecnica ti cambierà la vita.

Il trucco del sale per pulire il forno

Il forno è tra gli elettrodomestici che utilizziamo di più in casa. Facile da gestire, ci permette di realizzare pietanze gustose nel giro di pochissimo tempo. Che fastidio però quando bisogna poi pulire lo sporco e le macchie di grasso che sono sempre più difficili da rimuovere!

Per non parlare poi delle griglie e del vetro che si sporcano davvero facilmente. Se anche tu hai provato tantissimi prodotti ma i risultati ottenuti non ti hanno soddisfatto, devi assolutamente utilizzare la tecnica del sale.

In tanti stanno provando questo trucchetto che siamo sicuri salverà anche te. Tutti ci ritroviamo ad affrontare lo stesso inconveniente quando si parla di pulizie. Che tu abbia un forno a vapore, elettrico o tradizionale, anche quello di ultima generazione, il tuo elettrodomestico non sarà immune dalla pareti incrostate o dalle macchie sui vetri.

Pulirlo in maniera regolare e approfondita, è di fondamentale importanza anche per evitare il ristagno dei cattivi odori. Dimentica però i prodotti tossici o chimici e fai spazio invece ai rimedi naturali.

Il trucco del sale te lo andiamo a spiegare noi e siamo sicuri che non smetterai più di utilizzarlo.

Come devi procedere?

Devi versare una tazza di sale grosso in mezzo litro di acqua e mescolare questi due ingredienti fino ad ottenere una soluzione omogenea. Applica poi con l’aiuto di una spugnetta il composto sulle superfici sporche del tuo forno, sul vetro, sulle griglie e sulle pareti interne.

Lascia agire il prodotto per almeno 20 minuti. Utilizza ancora un panno umido per risciacquare il forno. Questo stratagemma ti salverà: nel giro di pochissimo, il tuo elettrodomestico tornerà brillante e splendente, come se fosse appena uscito dal negozio.

Sai che esistono però anche altri suggerimenti super green per pulire il forno? Te li elenchiamo di seguito. Se non vuoi utilizzare il sale grosso, puoi sostituire questo ingrediente con il bicarbonato di sodio.

Quest’ultimo, secondo alcuni studi, si rivela davvero efficace nelle pulizie domestiche. Le sue proprietà sbiancanti e disinfettanti permettono di combattere anche lo sporco più resistente.

Ti basterà versare 5 cucchiai di bicarbonato in un po’ di acqua. Si formerà una pastina morbida che applicherai sulle aree sporche che andrai a strofinare. Poi, con l’utilizzo di una spugnetta, rimuoverai tutte le macchie incrostate.

Anche la combo di aceto e sale ti permette di disinfettare e pulire gli interni e gli esterni del tuo forno. Ti basta versare un po’ di aceto bianco in un flacone spray insieme ad un pizzico di sale.

Poi, inizia a pulire con una spugnetta il tutto. E del succo di limone ne vogliamo parlare? Questo agrume è un detergente davvero incredibile, in grado di smacchiare e combattere i cattivi odori.

Versa il succo di due limoni in un contenitore e fallo bollire con un po’ d’acqua per almeno 30 minuti. Usa poi un panno in microfibra per pulire il tuo elettrodomestico. L’ultimo sistema che ti presentiamo è quello dell’acqua saponata.

Immergi una spugnetta in un contenitore all’interno del quale avrei versato mezzo litro di acqua e un cucchiaio abbondante di sapone per piatti. Il detergente che utilizzi per detergere le tue stoviglie è uno sgrassatore efficace che ti consentirà di avere un forno pulito senza però danneggiarne i componenti.