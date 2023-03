Addio cattivi odori in cucina con il metodo della patata: lo fanno gli chef stellati

Ecco cosa bisogna fare per dire addio ai cattivi odori in cucina. Quello che bisogna sapere sul metodo della patata. Informazioni preziose per chi ha questa problematica che non riesce a risolvere in alcun modo.

Quando si passa del tempo in cucina a cucinare, rientra nella normalità la persistenza di determinati cibi caratterizzati da odori maggiormente intensi. A tal punto da propagarsi anche nelle altre stanze. Per fortuna, però, ci sono dei metodi molto efficaci che si possono utilizzare, per riuscire a rimediare a questa tipologia di problematica. Tra l’altro si tratta di soluzioni del tutto naturali, molto apprezzate da tante persone.

La patata e i suoi poteri: cosa si può fare con questo ortaggio

Quando si parla di odori, soprattutto di cattivi odori e di cucina, c’è sicuramente tanto da sapere e da conoscere. Questo per risolvere appunto delle problematiche che possono arrivare in tal senso.

Ecco che bisogna ricevere degli aiuti: qui di seguito vi parleremo di un metodo naturale che può essere adoperato e che se adoperato nel modo giusto, può fare una grande differenza.

Il metodo della patata che ci può dare una grossa mano proprio in fatto di cattivi odori.

Un ottimo aiuto in cucina è quello di adoperare una semplice patata, visto che è perfetta per profumare gli spazi casalinghi e per la pulizia di alcuni punti della casa.

Difatti la patata ha come proprietà quella di riuscire a pulire in modo approfondito l’argento, eliminando la sua ossidazione. Inoltre è ideale per lucidare le pentole e per contrastare la ruggine. Insomma tale ortaggio può essere adoperato per utilizzi pratici.

Metodo della patata per allontanare i cattivi odori in cucina: ecco come fare per liberarsene

Per quanto concerne il metodo della patata contro i cattivi odori all’interno della cucina, bisogna sapere che questa è davvero un valido alleato.

Quando alcuni cibi emanano degli odori particolarmente forti in tutta la cucina e non solo, non basta ventilare la stanza per togliere l’intensità di tali specifici aromi.

Un rimedio molto semplice da usare in questi casi, è quello di bollire una patata sbucciata, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco o del sidro. Far poi bollire questo composto e, grazie al vapore che andrà a rilasciare, non si sentirà più alcun odore sgradevole.

Ecco che in tal senso la patata può fare davvero miracoli.

Ma si può usufruire pure di altri tipi di benefici, per merito di una patata. Vediamo quali sono.

Altri utilizzi della patata in casa: altri benefici di quest’ortaggio prezioso

Per pulire delle pentole che risultano essere piuttosto sporche, ma non volete strofinarle per evitare che possano rovinarsi, la soluzione ideale è quella di servirsi di una patata. Tagliarla quindi a metà per poi immergerla nel bicarbonato di sodio. Successivamente si potrà adoperare come spugna naturale, per togliere efficientemente le macchie dal pentolame. Quest’accostamento dei due ingredienti citati poc’anzi, è molto valido per rimuovere le macchie causate dal grasso.

Nel momento in cui gli utensili presenti nella vostra cucina si mostrano alquanto consumati, generalmente hanno la tendenza a mostrare delle piccole chiazze di acqua, se non sono stati asciugati o lavati nel modo giusto.

A questo punto si può rimediare mettendoli nell’acqua usata per la cottura delle patate. Aspettare il giorno successivo per sciacquarli e non troverete più le macchie. Alternativamente si può immergere una spugna nell’acqua di cottura, per strofinarla dopo sulla rimanenza di sporco.

Gli odori spiacevoli si possono sentire anche nel frigorifero. Per toglierli, dovrete sbucciare una patata, tagliarla a fettine e queste ultime le metterete su un piatto da posizionare poi nel frigo. Lasciarlo possibilmente sul fondo per un’intera notte. Così da non sentire più alcun aroma il giorno seguente, quando andrete ad aprire il vostro frigorifero.

Con le patate potete perfino realizzare un detersivo per i piatti. Ecco come: prendendo 3 patate, 2 cucchiai di aceto, il succo di un limone e 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, creerete un ottimo detergente per lavare i piatti.

Vi basterà lessare le patate, una volta pronte si toglierà la buccia e si schiacceranno le patate. Dopodiché si metteranno in un barattolo. Aggiungere dell’acqua bollente, versandovi pure gli altri ingredienti. Mettere il composto ottenuto nel frigo e tenerlo lì per una notte intera. Il giorno successivo potrete usarlo come detergente per la pulizia dei vostri piatti.

In conclusione, inizialmente alcuni di questi metodi si devono provare in angoli nascosti, per evitare di creare eventuali danni alle superfici di casa.

Insomma forse non lo sapevate ancora, ma la patata può essere utilizzata in modo diverso e per diversi scopi. L’avreste mai detto? Eppure abbiamo in caso un ortaggio che può fungere da valido alleato. Un alleato a cui non vorrete mai più rinunciare e proprio per questi motivi.