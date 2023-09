“Caro vicino…”, rientra a casa e resta piacevolmente stupito da quel che legge

By

Al mondo ci sono ancora buone persone che hanno un cuore d’oro, proprio come questo vicino di casa che ha lasciato un biglietto molto carino.

Siamo ormai abituati a sentire pessime e cattive notizie, di gente poco altruista, di persone che rubano o che se ne approfittano, ma per fortuna non siamo tutti così. A questo mondo, ormai diventato povero di buone intenzioni, c’è ancora qualcuno che ha ancora il cuore aperto verso gli altri.

Il biglietto lasciato sulla porta di casa

Tempi addietro le persone erano molto più altruiste e in grado di aiutare il prossimo. Ci si aiutava come si poteva e non necessariamente tra familiari, ma anche tra vicini di casa e amici. Il senso di comunità era molto più sentito, ma purtroppo questo si è perso con il corso del tempo.

Al giorno d’oggi siamo molto più chiusi, freddi e soprattutto diffidenti e probabilmente ci sono stati eventi nel corso degli anni che ci hanno portati ad essere così. Pensiamo anche solo ai bambini di una volta. Giocavano in cortile, parlavano con tutti e non importava se ci si conosceva o meno.

L’importante era rimanere sotto gli occhi dei genitori, ma si era molto più liberi. Ora invece, è meglio non parlare con gli sconosciuti, meglio non prendere nulla offerto da loro e tantomeno giocare con qualcuno di mai visto. Chiaro, sono tutte accortezze per la sicurezza, ma forse si viveva meglio una volta.

Oppure, pensiamo anche a tutte le volte che i cortili e giardini dei nonni erano aperti. Chiunque poteva entrare a fare visita e difficilmente si aveva paura dei ladri o malintenzionati. Ora invece, la priorità è quella di mettere porte, portoncini e portoni blindati. Tutta questa premessa è per far capire come è cambiato il mondo in nemmeno tantissimi anni.

La storia che vi stiamo per raccontare ha entrambi gli aspetti che vi abbiamo appena raccontato. Se da una parte un ladro voleva rubare un portafogli, dall’altro ha pensato di impedirglielo per il rispetto del proprietario.

Il gesto di un vicino di casa

Non sappiamo esattamente dove sia avvenuto il fatto anche perché si tratta di un post trovato sui social, ma dalla lingua possiamo immaginare che si tratta di un paese in cui si parla spagnolo. Questo post è stato postato dal proprietario di una casa in cui, sulla porta di ingresso, è stato appeso un biglietto.

Il messaggio era firmato da un certo Alberto e come vi abbiamo appena detto era scritto in spagnolo. Tradotto c’era scritto: “Caro vicino, scrivo questo biglietto in quanto ti è caduto il portafogli proprio vicino alla porta del quartiere. Con il nobile intento di restituirlo, vorrei farti notare che un uomo non appartenente alla nostra comunità ha cercato di rubarlo poiché dentro vi erano molte banconote.

Io l’ho fermato in tempo e sono riuscito a impedirgli di prendere tutto. Ti lascio il mio numero di telefono perché tu mi possa scrivere o chiamare per poterlo restituire di persona.” Dopo questo messaggio ha lasciato il suo numero personale e lo ha appeso sulla porta di ingresso della persona interessata.

La sorpresa del vicino rientrato a casa

A chi è capitato di perdere il portafogli sa benissimo che sensazione si provi a non trovarlo e ad essere in ansia per i soldi, le carte e i documenti che custodiamo all’interno. Sicuramente la persona protagonista di questa storia, avendo così tanti soldi nel portafogli, si sarà sentito cadere il mondo addosso.

Pensiamo anche solo se si trattava di una pensione, di uno stipendio o di soldi che servivano per delle cure o medicine. Questo signore, impedendo di perdere tutto ciò, ha sicuramente migliorato la giornata della persona coinvolta. Ma non solo. Riprendendo per un momento il discorso di prima, possiamo comprendere che esistono ancora delle persone buone a questo mondo.

Probabilmente, in pochi avrebbero compiuto questo gesto anche perché tanti soldi allettano sempre tutti. Ciò che è importante è che una persona ha potuto dire grazie a qualcuno che ha pensato al bene e al bisogno degli altri, prima di mettere sé stesso davanti.