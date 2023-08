Mette casa in vendita, all’ingresso il cartello: “Vado via perché la vicina…”

Esistono diversi motivi per i quali si può decidere di mettere la propria casa in vendita. In questo caso, sembra sia colpa della vicina.

Tutti noi siamo soliti visitare una marea di luoghi diversi, dall’ufficio alle abitazioni dei propri amici. Ma si sa, nessun posto è come casa, specie se di proprietà.

Qualsiasi cosa accada durante il giorno, infatti, quello in cui si torna a casa è sempre il momento più bello di tutti.

Nel caso in cui a lavoro ci abbiano fatto arrabbiare, la propria dimora sa accogliere il nostro sconforto e coccolarci affinché questo malessere diventi solo un brutto ricordo. Se, al contrario, siamo felici e gioiosi per un particolare evento, la nostra casa è in grado di rendere i festeggiamenti ancora più speciali.

Ebbene sì: la casa, in un certo senso, ha il potere di guarire le nostre ferite ed enfatizzare i momenti felici. Ed è soprattutto per questo che bisogna valutare bene ogni aspetto prima di acquistarne una o, al contrario, di metterla in vendita.

L’abitazione in cui viviamo, infatti, deve essere confortevole in ogni suo aspetto, dall’arredamento alla posizione in cui è situata. Ma c’è anche un’altra cosa di cui non si parla mai che, in realtà, rappresenta un tassello importante, ovvero, i rapporti con i vicini.

Essi costituiscono una parte fondamentale del modo in cui viviamo la nostra casa, perché una buona relazione con i vicini è in grado di rendere davvero unica la nostra esperienza abitativa.

Per contro, se tra noi e chi ci abita accanto i rapporti non suono buoni, per qualsivoglia motivo, questo può diventare un vero e proprio limite.

A tal punto di farci arrivare a decidere di vendere la casa, proprio come il protagonista di questa storia.

Casa in vendita per colpa della vicina

Se c’è una cosa che tutti noi ricerchiamo sempre e comunque, quella è sicuramente la privacy, specie quando si tratta di acquistare casa.

Avere la possibilità di sentirsi liberi di dire e fare ciò che si vuole, almeno nella propria dimora, infatti, è molto importante, a patto che nessuno cerchi di violare tale libertà.

Come segnalato dall’account Instagram “cartelliedintorni“, c’è chi della poca discrezione dei vicini si è stancato a tal punto da voler vendere la propria casa, e da voler avvisare i futuri acquirenti del fatto che anche loro, un domani, potrebbero avere lo stesso problema.

Sulla pagina social precedentemente citata, infatti, è stato pubblicato un post esilarante il cui protagonista è un cartello posto sulla facciata di un’abitazione che recita le seguenti parole: “Vendo casa perché ho una vicina che si fa i ca**i miei“.

L’importanza della privacy

Nonostante possa sembrare divertente, il cartello posto fuori all’abitazione in vendita espone un problema diffuso su larga scala.

Al giorno d’oggi, infatti, la maggior parte delle persone sono mossi dalla tentazione di sapere tutto di tutti. E ciò porta loro, spesso, a risultare eccessivamente invadenti.

L’uomo è un animale sociale, e su questo non c’è nulla da dire. Ma ciò non toglie che tutti abbiamo bisogno di sentirci a riparo da occhi e orecchi indiscreti, di tanto in tanto, perché vivere la propria vita alla luce del sole va bene, ma un po’ d’ombra, talvolta, di certo non guasta.