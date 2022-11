Camerun-Serbia, probabili formazioni

La seconda giornata del Gruppo G si apre con la sfida tra Camerun e Serbia, match fondamentale tra due squadre che devono riscattarsi dopo aver perso le partite d’esordio rispettivamente contro Svizzera e Brasile, che si sfideranno alle 17.



Il Camerun viene dalla sconfitta di misura subita contro la Svizzera e cerca una vittoria per inseguire il sogno qualificazione.

Song ha caricato l’ambiente prima della sfida chiedendo l’appoggio dei tifosi in una sfida delicatissima, un risultato diverso dalla vittoria toglierebbe i suoi aritmeticamente dalla corsa agli ottavi di finale.

Il Camerun dovrà replicare la prestazione offerta contro la Svizzera, la sconfitta di misura infatti non cancella una prestazione comunque buona da parte degli africani che in più occasioni sono andata vicini al gol.

Situazione identica per la Serbia che arrivava a questo mondiale con il peso di dover essere una delle nazionali rivelazione del torneo.

La squadra di Stojkovic ha infatti tantissima qualità e, dopo un discreto primo tempo, è letteralmente crollata nel secondo tempo della sfida con il Brasile cadendo sotto i colpi di Richarlison.

Durante la sfida con la Selecao sono scesi in campo addirittura 8 giocatori che militano nella nostra Serie A ed oggi dovrebbe partire titolare anche lo juventino Kostic che ha recuperato da un problema muscolare.

🔥 ДАНАС ИГРА СРБИЈА! ❤️💙🤍 🇨🇲 Камерун 🆚 Србија 🇷🇸

🏆 Светско првенство у Катару 🇶🇦

🏟 Ал Џануб

📍 Ал Вакрах

⏰ 11.00

📺 РТС 1

📺 Арена Premium 1

#️⃣ #CMRSRB #FIFAWorldCup #SRB pic.twitter.com/oKkxriCSva — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 27, 2022

Camerun con il 4-3-3, Choupo-Moting in attacco

Nessun cambio per Song che dovrebbe di fatto riproporre la stessa formazione uscita sconfitta nella sfida contro la Svizzera.



Tra i pali c’è il nerazzurro Onana, davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Fai, Castelletto, Nkoulou e Tolo.

Centrocampo di grande fisicità con Hongla, Anguissa e Gouet, davanti il tridente con Mbeumo e Toko Ekambi a supporto della punta centrale Choupo-Moting.

Serbia con il 3-4-1-2, Vlahovic e Kostic titolari

Le scelte difensive di Stojkovic non hanno pagato nella sfida con il Brasile ed oggi la Serbia dovrebbe scendere in campo con il solito 3-4-1-2 e soprattutto con Filip Kostic e Dusan Vlahovic subito titolari.

Il numero 17 ha recuperato da un problema muscolare ed oggi inizierà dal primo minuto sulla corsia di sinistra.

Tra i pali pronto Milinkovic-Savic, in difesa Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic.

Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic e Kostic saranno i centrocampisti con Tadic a supporto delle due punte Mitrovic e Vlahovic.

La partita sarà trasmessa alle 11 e sarà visibile in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app Rai Play.