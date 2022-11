San Severino Marche: anziana uccisa dal figlio a colpi di forbici

By

Un macabro omicidio quello che si è perpetrato in provincia di Macerata. Un’anziana è stata uccisa a colpi di forbice da suo figlio che, da qualche tempo, soffriva di problemi psichici.

Il corpo è stato ritrovato nell’appartamento dove madre e figlio vivevano insieme, a San Severino Marche. Le indagini.

Anziana uccisa a Macerata

Un efferato omicidio che un figlio ha compiuto nei confronti di sua madre. Un’anziana di 84 anni è stata uccisa, massacrata a colpi di forbice da suo figlio di 56 anni, in cura per problemi psichici. Lo stesso, dopo aver ucciso la madre, ha anche tentato di appiccare un incendio al corpo della stessa madre. Entrambi vivevano a San Severino Marche, in provincia di Macerata.

Come riferiscono i media locali, che hanno riportato il fatto, l’uccisione è avvenuta a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri della cittadina dove i due vivevano. Maria Bianchi: questo era il nome dell’anziana uccisa da suo figlio Michele.

Entrambi erano molto conosciuti nella cittadina marchigiana, poiché gestivano un bar. I Carabinieri sono intervenuti sul posto ed hanno arrestato l’uomo. Il figlio 56enne avrebbe iniziato ad aggredire sua madre in camera da letto con i primi colpi di forbice e, successivamente, avrebbe finito la sua aggressione in bagno. Una volta deceduta la donna, l’uomo avrebbe anche tentato di dar fuoco al suo corpo.

Ad avvertire i Carabinieri di intervenire sul posto è stato il medico del 56enne, che lo ha sentito via telefono. Allarmato per ciò che era accaduto ed intuendo qualcosa di grave, il medico ha chiamato subito il 112, chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine in casa del suo assistito.

L’uomo, una volta arrestato, è stato condotto in caserma per essere interrogato. Era presente anche un avvocato di fiducia. L’arresto vero e proprio si è concretizzato nella notte.

Fra le ipotesi possibili che abbiano scatenato il raptus omicida e l’aggressione a sua madre, probabilmente, quella che il 56enne avesse avuto, qualche giorno fa, dei sintomi influenzali e non avesse preso i soliti farmaci. Dall’altro lato, aveva anche chiuso la sua attività commerciale per qualche giorno.

Ad aggredirla ed ucciderla, il figlio

Quando i Carabinieri sono intervenuti sul posto, notando la gravità della situazione, hanno immediatamente allertato il personale sanitario del 118. Quando quest’ultimo è arrivato nell’abitazione di Via Raffaello, purtroppo per l’anziana non c’era più nulla da fare. Era già deceduta e i colpi di forbice l’avevano sfigurata.

A rimanere shoccata di quanto accaduto, anche la prima cittadina di San Severino Marche, Rosa Piermattei, la quale ha dichiarato che ciò che è accaduto è orribile, un fatto che “inorridisce anche per le modalità con cui si è consumato”. Una piccola comunità interamente sotto shock per quello che è successo in quanto, sia la vittima che suo figlio erano molto conosciuti, data la loro attività commerciale che insieme gestivano.

Ora, dall’interrogatorio del 56enne, i Carabinieri cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, per dare concretezza alle ipotesi già in campo. Le indagini proseguono senza sosta mentre il corpo della donna è stato portato via dalle Forze dell’Ordine.