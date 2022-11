Alla Svizzera basta Embolo, 1-0 al Camerun

By

Una Svizzera non brillante ma efficace supera il Camerun per 1-0 grazie al guizzo di Embolo, bravo a sfruttare l’assist di Shaqiri. Xhaka e compagni salgono in testa al Gruppo G aspettando il big match di stasera tra Brasile e Serbia.



Meglio il Camerun nel primo tempo, la Svizzera va in grande difficoltà di fronte all’organizzazione della squadra di Song.

Choupo-Moting e compagni però non riescono a finalizzare le buone azioni manovrate e terminano la prima frazione con grandi rimpianti.

La Svizzera parte meglio invece nella ripresa e trova subito il gol del vantaggio grazie ad una bella azione manovrata iniziata da Xhaka e conclusa dal destro di Embolo, nel mezzo l’ottimo lavoro di Shaqiri che lavora il pallone sulla corsia e serve l’assist al numero 7.

Tre punti pesantissimi per la squadra di Yakin, aspettando il super match di stasera tra Brasile e Serbia infatti la Svizzera si porta in testa al gruppo G mettendo il primo tassello verso la qualificazione agli ottavi.

Anche oggi gli elvetici si sono dimostrati una squadra compatta e difficile da affrontare, la Svizzera inizia con il piede giusto il proprio mondiale.

Sesta edizioni del mondiale consecutiva in cui gli svizzeri iniziano con un risultato positivo.

Embolo-gol, la Svizzera batte il Camerun

A decidere la sfida è proprio il calciatore più atteso, Breel Embolo che non esulta rispettando le proprie origini camerunesi.

Il numero 7 infatti è nato in Camerun ma ha scelto di indossare la maglia Svizzera ed oggi ha deciso proprio il match contro la sua nazione natale.

Vittoria nel complesso meritata da parte dei ragazzi di Yakin che dopo un brutto primo tempo salgono in cattedra nella ripresa trovando il vantaggio e sfiorando in più occasioni il gol del raddoppio.

Nel Camerun da sottolineare l’ottima prestazione di Anguissa ma nel complesso la squadra africana sembra aver le idee chiare ed una buonissima organizzazione, Choupo-Moting e compagni però dovranno migliorare nella fase di finalizzazione per giocarsi le proprie chance di qualificazione.

Nel finale grandissimo salvataggio di N’Koulou che si immola sul destro a colpo sicuro di Seferovic.

La Svizzera vola in testa al girone e mette ancora più pressione a Brasile e Serbia che questa sera concluderanno la prima giornata di un girone equilibrato con tre squadre che lotteranno fino in fondo per due posti agli ottavi di finale.