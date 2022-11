Prova di forza del Brasile, doppio Richarlison e Serbia Ko

Dopo un primo tempo equilibrato il Brasile domina nella ripresa superando nettamente la Serbia, Richarlison è il man of the match con una doppietta: prima un tap-in e poi una mezza rovesciata che si candida già come miglior gol del mondiale.

Il Brasile va in testa al Gruppo G.



Dopo il clamoroso passo falso dell‘Argentina non delude il Brasile di Tite che si conferma la squadra da battere con una prestazione fantastica contro la Serbia.

La Selecao fatica nel primo tempo trovando di fronte un super Milinkovic Savic ed un Neymar poco ispirato.

Nella ripresa però viene fuori tutta la qualità dei verdeoro che creano tantissime palle gol e concretizzano con la doppietta di Richarlison che si prende la scena con una mezza rovesciata da applausi.

Da menzionare anche un super Vinicius Junior, autore di entrambi gli assist per il bomber del Tottenham.

Nel finale apprensione per i tifosi del Brasile che vedono Neymar lasciare il campo zoppicando, il numero 10 è stato uno dei protagonisti del successo verdeoro.



Il Brasile da spettacolo, vittoria netta e meritata contro la Serbia

La prima giornata del mondiale si chiude in bellezza con il super Brasile di Tite che vola subito in vetta al Gruppo G tenendo il passo della Svizzera.

La Serbia approccia bene al match con tanta intensità a centrocampo ed una fase difensiva organizzata e attenta.

Stojkovic è costretto a rinunciare a Kostic per infortunio e schiera una Serbia senza Vlahovic e con Mitrovic unica punta, il modulo più difensivo paga nel primo tempo ma crolla nella ripresa con il Brasile che prende il pallino del gioco in mano ed inizia a dominare il centrocampo.

Cambia subito atteggiamento la Selecao nella ripresa con Raphinha che dopo pochi secondi ruba il pallone a Milenkovic e si ritrova a tu per tu con Milinkovic-Savic che lo ipnotizza e sala i suoi.

Al 60′ è Alex Sandro a sfiorare il vantaggio con un mancino violentissimo dai 30 metri che si stampa sul palo.

La Serbia non riesce più ad uscire dalla propria metà campo e dopo due minuti Vinicius vola sulla destra, tiro cross che il portiere del Torino respinge centralmente favorendo il tap-in di Richarlison che segna l’ottavo gol negli ultimi 7 match giocati con la maglia verdeoro.

Ed è lo stesso Richarlison, che fino a quel momento era stato impalpabile, a prendersi definitivamente la scena: minuto 73, Vinicius lo serve con l’esterno, l’attaccante del Tottenham la stoppa e in semi rovesciata la scaraventa in porta facendo esplodere la panchina di Tite.

All’81esimo Casemiro sfiora il tris con un destro a giro che bacia la parte alta della traversa.

Nel finale il Brasile perde Neymar per infortunio ma continua a dominare e legittima il vantaggio, Selecao in testa al gruppo G e sempre più favorita in questo mondiale.