Alcolock, arriva l’obbligo: ecco come funziona e come si installa

Arriva il nuovo Codice della Strada: c’è l’obbligo di Alcolock, il sistema di sicurezza stradale pensato per chi guida in stato di ebbrezza.

Il 18 settembre 2023 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo disegno di legge sul nuovo Codice della Strada. Questo ha aggiunte sanzioni nei confronti di chi compie gravi violazioni del Codice della Strada. Tra le misure più severe ce ne sono in particolare due: l’uso del cellulare alla guida e la guida in stato di ebbrezza.

Oggi ci soffermiamo proprio su quest’ultima in quanto è stato aggiunto un dispositivo obbligatorio per chi è recidivo. Qui di seguito andiamo quindi a vedere come funziona, a chi è destinato e quanto costa l’Alcolock.

Ecco chi deve avere Alcolock: si rischia una multa

Come abbiamo appena detto è stato introdotto un dispositivo per controllare la guida in stato di ebbrezza. La nuova regola del Codice della Strada è diretta soprattutto per i recidivi della guida in stato di ebbrezza. Questi hanno ora un nuovo obbligo e devono adeguarsi.

Questi infatti devono provvedere all’istallazione sull’auto dell’Alcolock. Si tratta di un dispositivo noto anche come AIS, ovvero Alcohol interlock system. Questo è connesso al sistema di avviamento dell’auto ed è in grado di bloccarla nel caso in cui il tasso alcolemico registrato superi il limite.

Alcolock sarà necessario per l’accensione dell’auto ogni volta. Quindi prima di partire bisognerà soffiare dentro di esso e solo se il tasso alcolemico registrato è idoneo l’auto avvierà il motore. In caso contrario l’auto non partirà e in questo modo si cercano di diminuire gli incidenti che spesso sono dovuti a questo problema.

È importante dire che ogni dispositivo Alcolock è dotato di un sigillo. Questo impedisce la manomissione dopo l’installazione del dispositivo. Il dispositivo verrà posizionato all’interno vicino al sedile del conducente. Inoltre può essere anche impostato il tasso alcolemico.

Essendo programmato per persone recidive questo viene solitamente impostato su 0 g/l. Questo perché in passato queste persone hanno già superato il limite minimo. L’installazione costa circa 1.500 euro e sulle auto non dotate di predisposizione l’istallazione è a carico del conducente.

Codice della Strada 2023: ecco cosa cambia

Nelle nuove norme del Codice della Strada non è inserito solamente l’Alcolock. Ci sono infatti una serie di novità, eccone alcune qui:

Uso del cellulare alla guida: si alza la sanzione. Da 165-600 euro si passa a 422-1697 euro. Aggiunta anche la sospensione della patente di guida. Questa da 15 giorni a 2 mesi. Se il comportamento si ripete in 24 mesi la sanzione aumenta fino ad arrivare a 2588 euro e si perderanno anche dei punti dalla patente.