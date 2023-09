Il miracolo di San Gennaro si è ripetuto anche questa volta. Già tantissimi i napoletani che, dalle prime ore di questa mattina, si sono ritrovati nella Cattedrale per prendere parte alla celebrazione dell’arcivescovo.

L’annuncio è stato dato alle 10:03. A celebrare la Messa, in onore del santo patrono, l’arcivescovo Domenico Battaglia.

Si è sciolto il sangue di San Gennaro

Il miracolo tanto atteso è avvenuto anche questa volta. Il sangue di San Gennaro si è sciolto. In una Cattedrale gremita di fedeli, le ampolle contenenti il sangue del Santo protettore della città di Napoli hanno mostrato il prodigio alla folla di fedeli.

La liquefazione del sangue di San Gennaro avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, (detto anche il Miracolo di maggio) e il 16 dicembre (detto anche il giorno del Miracolo Laico, ovvero il giorno in cui San Gennaro fermò la lava del Vesuvio che minacciava di distruggere la città di Napoli.)