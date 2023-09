By

È possibile fare domanda dal 18 settembre, per accedere al ristoro previsto dal Bonus autotrasportatori 2023.

Sulla piattaforma dell’agenzia delle Dogane sarà possibile fare domanda per il Bonus autotrasporti 2023 fino alla scadenza fissata al 6 ottobre. Da ieri, 18 settembre 2023, è già possibile richiedere il ristoro. Un contributo verrà erogato poi in base a dei criteri: si tratta di un credito di importa che in base alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel secondo trimestre del 2022 può raggiungere un massimo del 12% delle spese complessive.

Bonus autotrasporti 2023: la mossa del governo per il caro benzina

Si sono aperte nella giornata di ieri alle 15:00 le domande relative all’erogazione del il bonus autotrasportatori merci in conto terzi. Le imprese che vorranno presentare la domanda per l’acquisto del carburante acquistato nel 2022 dunque avranno circa 3 settimane di tempo, poi il 6 ottobre scadrà il termine massimo per effettuare la richiesta.

L’agevolazione consentirà l’erogazione di un ristoro relativo al secondo trimestre del 2022. Il Bonus è stato previsto dalla Manovra 2023, con la decisione dell’esecutivo di varare la misura per fare fronte al prezzo del carburante in crescita degli ultimi mesi che aveva portato anche agli scioperi degli autotrasportatori. Il governo Meloni ha messo a disposizione un fondo pari a 200 milioni di euro per la misura.

Come fare domanda e a chi è rivolta

Il bonus però, come già accennato, è un credito di imposta che al massimo potrà raggiungere il 12% della spesa sostenuta da un’azienda nel periodo del secondo semestre. Le società che faranno domanda sulla apposita piattaforma dell’Agenzia delle Dogane dovranno farlo entro il 6 ottobre, poi la misura verrà inserita nella legge di bilancio 2023 di fine anno.

Manovra rivolta appunto alle aziende con sede in Italia, o stabili nel Paese, che svolgono in per conto di terzi le operazioni di trasporto. Potranno fare domanda i mezzi di traporto di categoria Euro 5, superiori, o con capacità di carico di almeno 7,5 tonnellate.

La domanda verrà presentata online da parte delle società, attraverso il sito dell’Agenzia delle dogane, con il Ministero dello Infrastrutture e dei Trasporti che ha fornito tutte le istruzioni sul bonus. La nota con i dettagli da parte del ministero è stata condivisa in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 settembre 2023. Ad effettuare l’acceso sul sito dell’Agenzia delle dogane sarà il legale rappresentate delle imprese. Il login potrà essere effettuato con SPID, CIE o CNS, poi si indicheranno eventuali altri soggetti per operare nel sito sempre per l’impresa alla quale si intende destinare il bonus.