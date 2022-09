Afghanistan, terremoto di magnitudo 5.3 nella notte: almeno 6 vittime

Terremoto nella notte in Afghanistan, nelle province dell’est e a Kabul. Sono al momento 6 le vittime: la notizia diffusa dal regime talebano.

Una scossa di terremoto ha colpito l’Afghanistan nella notte, alle 2:30 (ora locale), tra la capitale e le province di Kabul. Sei vittime e diversi danne ad abitazioni ed edifici.

Terremoto in Afghanistan, colpita Kabul: 6 morti

Il regime talebano ha comunicato, nella mattinata di oggi, il primo bollettino sui danni riguardanti la scossa di terremoto avvenuta in Afghanistan. Il terremoto, di magnitudo 5.3, è stato avvertito a Kabul e nelle varie province della capitale. Si tratta nella fattispecie di Laghman, Kunar e Nangarhar.

L’istituto geofisico americano ha comunicato che la potenza della scossa è stata di magnitudo 5.3; l’epicentro è stato individuato a 38km a est di Jalalabad, nella provincia del Nangarhar.

Le vittime, da quanto si apprende, sono tutte nel Kunar, provincia che confina con il Pakistan. Il ministro talebano Sharafuddin Muslim ha affermato che la scossa sarebbe avvenuta alle 2:30 del mattino, prendendo di sorpresa gli abitanti delle città che si sono risvegliati con il terremoto in corso.

Tante le case distrutte, aggiunge Ehsan, il quale ha informato i media che in questo momento stanno avvenendo dei sopralluoghi per calcolare l’ammontare dei danni in termini anche economici. L’indagine in corso servirà anche a determinare ulteriori potenziali vittime.

Paura in Afghanistan, un altro terremoto sveglia il nord-est del Paese

Una nazione che si stava ancora riprendendo dallo scorso terremoto avvenuto mesi fa, il 22 giugno, quando un altro disastro aveva colpito l’Afghanistan.

Anche questa mattina, paura per la popolazione già sotto shock per le precedenti scosse di giugno, nelle province del sud-est. Ancora a causa di terremoto, stavolta nell’area di Mazar Dara, distretto di Norgal. La scossa ha colpito le province vicino alla capitale, causando 6 vittime e 9 feriti.

Ben diversi i numeri risalenti allo scorso giugno, quando in quell’occasione a essere colpita era stata la parte orientale di Paktika, provincia di Khost; il sisma aveva strappato 1.000 vite umane, causando anche più di 3.000 feriti.

In quell’occasione era stato registrato un magnitudo di 5.9, sempre durante la notte (1:30 ora locale) e la scossa si era avvertita nel raggio di 500 km dall’epicentro, arrivando fino in Pakistan e in India.

Anche in Cina, nelle scorse ore, si è registrata una potente scossa di terremoto di magnitudo 6.6. La scossa intorno ale 7:01 (ora italiana), nella zona sud-occidentale della Cina, provincia del Sichuan. Almeno 7 le vittime; l’epicentro è stato registrato a 40km di Kangding, a una profondità di 10 km.