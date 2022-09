Di Maria si ferma ancora, in dubbio contro il PSG

La Juventus ha deluso nella sfida di sabato pomeriggio andando a pareggiare al Franchi contro la Fiorentina, Angel Di Maria è uscito al termine del primo tempo per un problemino muscolare ed è in dubbio per la delicata trasferta di Parigi.



In questo inizio di campionato i bianconeri hanno alternato ottime prestazioni a partite deludenti con una classifica sicuramente buona ma che dopo 5 giornate di campionato non soddisfa a pieno l’ambizioso pubblico bianconero.

Angel Di Maria in poche partite giocate ha già dimostrato di essere indispensabile per la Juventus che ha assoluto bisogno della qualità dell’argentino per creare la superiorità numerica e costruire occasioni da gol.

Nella sfida di Firenze il numero 22 è stato sostituito al termine del primo tempo con Massimiliano Allegri che ha spiegato come il giocatore abbia sentito un leggero fastidio alla coscia destra.

Difficile ad oggi ipotizzare dunque un impiego dal primo minuto per l’argentino che dovrebbe riposare per non rischiare di peggiorare le proprie condizioni fisiche.

La Juventus sfida il PSG, Di Maria in forte dubbio

Leandro Paredes e Angel Di Maria sono i due grandi ex della sfida e cercheranno di trascinare la Juventus verso una vittoria che, sulla carta, appare quasi impossibile.

I parigini sono una delle squadre più forti del mondo e con Mbappè, Messi e Neymar stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per lottare fino in fondo per vincere la Champions League.



Allegri si affiderà a Dusan Vlahovic che è rimasto a riposo nella sfida di Firenze ed ora è pronto per riprendere il proprio posto al centro dell’attacco bianconero.

Difficile ipotizzare un impiego del “fideo” dal primo minuto, Di Maria è appena rientrato da un problema muscolare e, visto il fastidio nell’ultima gara, potrebbe essere risparmiato in vista della delicata sfida di campionato contro la Salernitana.

Alle 18:30 circa Allegri parlerà in conferenza stampa e scioglierà qualche dubbio di formazione per una Juventus che ha bisogno di disputare una grande partita per riaccendere un entusiasmo che sembra svanito dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Come sottolineato dallo stesso allenatore, i bianconeri si giocheranno il secondo posto nel girone H contro il Benfica mentre il Paris Saint Germain è destinato a prendersi la qualificazione al primo posto nel girone.

La partita sembra già scritta ma la storia ed il blasone della Juventus impone ai bianconeri di fornire una grande prestazione ed uscire comunque a testa alta dal Parco dei Principi di Parigi.