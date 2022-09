In Francia un tribunale giudicherà per tre mesi otto persone dall’ambiente del terrorista, uccise dopo aver investito i partecipanti alla festa nazionale nella città mediterranea.

La Francia farà un altro passo questo lunedì nello sforzo collettivo per giudicare e comprendere nella sua complessità l’ondata di attacchi che nel 2015 e nel 2016 ha provocato più di duecento morti e una società afflitta dalla violenza jihadista. Dopo il processo, due anni fa, per la strage al settimanale Charlie Hebdo, e per nove mesi nel 2021 e 2022 per gli attentati alla sala da concerto del Bataclan, allo Stade de France e a diverse terrazze di Parigi.

La Francia fa un altro passo per giudicare e comprendere nella sua complessità l’ondata di attacchi del 2015 e nel 2016

Il processo inizia questo lunedì con il terzo dei grandi attentati di quel periodo: quello del 14 luglio 2016 a Nizza, dove 86 persone, di cui 15 minorenni, sono state uccise da un camion, e più di 300 sono rimaste ferite. Nel Palazzo di Giustizia della capitale francese – e nella stessa sala speciale che è stata costruita per il processo dell’attentato al Bataclan del novembre 2015, terminato a giugno – otto persone siederanno per tre mesi sul banco degli imputati per l’attentato di Nizza.

Non includono Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, il 31enne tunisino che alle 22:35 del giorno della festa nazionale francese sei estati fa si è messo al volante di un camion da 19 tonnellate e ha sfrecciato lungo il Paseo des Anglais , il popolare viale accanto alla spiaggia dove decine di migliaia di persone avevano appena assistito ai tradizionali fuochi d’artificio di questa data. Il terrorista, un uomo con una lunga storia di abusi su moglie e figli e senza apparente interesse per l’Islam, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalla polizia.

Gli imputati, sette uomini e una donna, appartengono in gradi diversi all’entourage di Lahouaiej-Bouhlel e hanno partecipato, più o meno indirettamente e più o meno consapevolmente, ai piani del terrorista. Nessuno dei due è accusato di complicità. Tre di loro – Mohamed Ghraieb, Chokri Chafroud e Ramzi Kevin Arefa, nati in Tunisia o di origine tunisina – sono accusati di aver partecipato a un’associazione criminale terroristica per aver aiutato Lahouaiej-Bouhlel ad affittare il camion oa impossessarsi delle armi che trasportava. al momento della macellazione.

Ghraieb e Chafroud rischiano pene massime di 20 anni di carcere. Arefa, all’ergastolo. Altri quattro imputati, di origine albanese, non sono accusati di terrorismo: avrebbero partecipato alla fornitura di armi. Un altro imputato è disperso. Una particolarità del processo di Nizza è che si terrà a Parigi, a 900 chilometri dal teatro degli eventi e dalla residenza di buona parte delle vittime. “È una difficoltà enorme, enorme”, afferma l’avvocato Olivia Chalus-Penochet, che rappresenta un minimo di 45 vittime e che in questi mesi lascerà il suo ufficio a Nizza per stabilirsi a Parigi.

Ghraieb e Chafroud rischiano pene massime di 20 anni di carcere

“All’inizio è stata la ragione di tutta la riluttanza, perché sono venuti a testimoniare o ad interessarsi al processo”, spiega Chalus-Penochet, coordinatore del 14-07 Avocats Collective. In via eccezionale, le audizioni possono essere seguite dal vivo e con immagini dal Centro Congressi Acropolis di Nizza. Come il processo Charlie Hebdo o il processo del novembre 2015, sarà registrato negli archivi storici. Il processo, come accaduto con gli altri due, avrà forse una parte catartica: la possibilità, per le vittime, di testimoniare la propria esperienza e il conseguente trauma, tappa necessaria per voltare pagina.

Può anche aiutare a individuare il profilo del terrorista, che ha lavorato come fattorino. Lo Stato Islamico ha rivendicato l’attacco, ma Lahouaiej-Bouhlel non ha lasciato alcun messaggio. Nel suo ambiente era noto per prendere in giro la religione. Se era temuto, non era perché fosse un jihadista, ma per i suoi sfoghi violenti. L’ignoto è se, nei giorni precedenti la strage, si sia radicalizzato e come.

“Questo funzionamento psicopatologico preesistente”, sostengono i ricercatori, “trovò nell’ideologia islamista radicale il terreno fertile necessario per favorire il passaggio all’atto omicida”. Per l’avvocato Chalus-Penochet, “questo tipo di attacco è estremamente perverso, perché può toccare qualsiasi società, ispirare un individuo che sembra integrato in una società e che, da un giorno all’altro, risponde agli appelli dello Stato Islamico perché è un spirito debole, perché il suo ambiente lo incoraggia, perché va d’accordo”.

“Questo non giustifica l’ambiente”, aggiunge l’avvocato, “e le persone che andranno a sedersi in tribunale, devono rispondere di tutte le azioni che hanno compiuto nei giorni e nei mesi precedenti gli attentati”. Parlando all’Agence France Presse, William Bourdon, avvocato di uno degli imputati, ha dichiarato: “I legami di vicinanza e cameratismo che [il suo cliente, Mohamed Ghraieb] aveva con l’autista della morte sono radicalmente insufficienti per stabilire qualsiasi responsabilità penale”.