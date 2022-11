5 mila euro di bonus in busta paga a dicembre: regalo di natale per questi lavoratori

Un regalo per voi potrebbe arrivare per Natale e sulla vostra busta paga: continuate a leggere qui di seguito, per capire a quanto ammonta tutto questo e per chi.

Potrebbe esserci un accredito niente male sulla propria busta paga di dicembre: per chi? Sembra che circa 2 milioni di dipendenti potrebbero ricevere tale regalo. Per i dettagli continuate pure a leggere qui di seguito. Sicuramente ne scoprirete delle belle e soprattutto potrete capire se sarete proprio voi i vostri beneficiari di questo regalo che sembra arrivare a pennello, dal momento che siamo quasi a Natale.

Accredito in regalo per voi

La prima domanda che starà sobbalzando nella testa di alcuni di voi è: ma chi godrà di questo regalo? E in cosa consiste questo regalo, nel concreto?

Proviamo a rispondere alla prima domanda; siete proprio voi dipendenti statali che potreste ricevere ben presto un accredito sulla vostra busta paga del mese di Dicembre.

Nello specifico i beneficiari di questo regalo saranno gli impiegati del Ccnl Sanità, del Comparto Funzioni Locali e i dipendenti della scuola.

Dunque se vi trovate in una di queste categorie non potete fare altro che gioire.

Ecco che oltre il vostro stipendio e la tredicesima, è previsto un altro stipendio in arrivo sotto il vostro albero di natale.

Nello specifico i destinatari saranno loro.

480 mila lavoratori dipendenti degli enti territoriali;

1,2 milioni di insegnanti, ricercatori e operatori tecnici del comparto istruzione e ricerca;

550 mila dipendenti sanitari.

Dalla nota che riguarda questo si evince come gli incrementi sembrano valere 100,27 euro lordi che grazie a altri fondi potrebbero salire a 117,53.

La cifra può salire ancora di più poiché il nuovo stato contrattuale prevede l’aggiornamento e dunque un rialzo della nuova indennità di vacanza. La stessa che è stata riconosciuta da aprile. Per altri dettagli guardate pure qui sotto.

Altri dettagli della novità in arrivo : cos’altro sapere?

Sulla base di quanto si sa a tal proposito, sembra che tali lavoratori riceveranno e riusciranno a recuperare gli incrementi coperti su 39 mensilità dell’anno 2019, 2020 e 2021 e quelle non coperte del 2022.

Inoltre, come accennato poco fa, bisogna anche tenere in considerazione l’indennità vacanza che è stata riconosciuta ad aprile del 2019.

Ecco che questo significa che siamo in presenza di spese arretrate che vanno da 1210 euro a 2252 euro, in base al livello economico in cui ci si trova. Volendo fare un riepilogo di tutto, lo stipendio di Natale per questi lavoratori potrebbe sfiorare le 5000 euro per chi ha un livello medio b7, però.

Tali dipendenti di livello B7 percepiscono al mese 1718,93 euro lordi, ma con i vari aumenti per il rinnovo mensile tale importo a dicembre sarà di 1.800,7 euro. Non dimentichiamo che dobbiamo aggiungere la tredicesima e le spese arretrate di 1475 euro.

Una volta che è stato stabilito questo, bisognerà comprendere come sarà fattibile il mantenimento di questi pagamenti affinchè siano in linea con l’incremento dei prezzi anche nei contratti 2022-2024.

Affinchè ciò sia possibile servono ben 16 miliardi di euro, afferma il Nadef. Tutto insomma è da vedere per quegli anni. Intanto ora voi potete godere di quello che potrete ricevere a breve.