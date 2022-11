Umberto Tozzi, la rivelazione choc: “Sono guarito da un tumore”

Dopo una lunga lotta Umberto Tozzi è finalmente guarito da un tumore che lo affliggeva da diverso tempo. Adesso finalmente potrà tornare sul palco dopo una lunga assenza, ma il suo pubblico è pronto ad accoglierlo. Il cantante ha finalmente sconfitto il tumore alla vescica e dopo varie peripezie è finalmente guarito. In un’intervista ha affermato che uno degli elementi più importanti nel suo percorso di guarigione è stata certamente la presenza della moglie, pronta a sostenerlo in questo momento così delicato.

Umberto Tozzi torna finalmente sul palco e lo fa annunciando le sue prossime tappe in Italia. Dopo diverso tempo lontano dal microfono per motivi di salute, ora potrà tornare a scatenarsi sul palco e lo farà già dal mese prossimo con il nuovo tour Gloria forever. Il cantante partirà da Lugano per poi fare diverse tappe in Italia. Ora Umberto è guarito e di certo non si fermerà più.

La malattia di Umberto Tozzi

Umberto Tozzi da diverso tempo soffriva di un tumore alla vescica, e dopo diverse medicine, visite e sedute di chemioterapia è finalmente guarito. In un’intervista ha raccontato che la sua più grande forza è stata sua moglie, che con tutto il suo amore ha sostenuto il marito in questo momento così delicato della sua vita.

A quanto ne sappiamo, durante le sedute di chemioterapia ha addirittura contratto il covid per la terza volta, ma è riuscita a sconfiggere anche quello sempre con il sorriso. Un uomo di certe imbattibile, che nella sua carriera ha venduto più di 80 milioni di copie di dischi. Umberto Tozzi oggi ha 70 anni e nel corso della sua vita ha di certo affrontato momenti molto difficili, ora però è pronto a ripartire con la sua passione più grande: la musica.

Il nuovo tour di Umberto Tozzi

Il cantante, dopo aver sconfitto il tumore alla vescica non perde tempo e organizza immediatamente un nuovo tour. Gloria forever è il nome della sua rinascita, cioè del suo attesissimo ritorno sul palco. Dopo essere stato lontano dalla sua passione per diverso tempo, Umberto Tozzi torna sul palco a dicembre con un tour tutto nuovo.

Prima tappa a Lugano per poi spostarsi in Italia toccando le città di Torino, Milano, Firenze, Bologna, Roma e Bari. Sono in progetto anche alcune tappe all’estero, ma ora che è finalmente guarito Umberto Tozzi non vuole più fermarsi. In un’intervista avrebbe infatti affermato di aver sofferto di questa lontananza dal suo pubblico e di aver avuto per diverso tempo il terrore di non poter più salire su un palco.

Grazie all’aiuto dei medici e al sostegno della moglie oggi il cantante è guarito e di certo vuole recuperare tutto il tempo perso.