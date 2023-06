Zucchine, ecco come coltivarle a casa per ottenere un raccolto pieno e rigoglioso

Sapevi che le zucchine si possono coltivare anche a casa? Di seguito, scoprirai i segreti per averle sempre piene e rigogliose.

Le zucchine non possono mancare in ciascun orto domestico che si rispetti. Basta avere un po’ di spazio e prestare attenzione a sufficienza.

Perché coltivare le zucchine

Le zucchine sono verdure estive molto versatili e apprezzate in cucina. Sane e versatili, possono essere cucinate in molti modi diversi: grigliate, saltate in padella, cotte al forno o utilizzate come ingredienti in zuppe, stufati e insalate.

Si tratta di un ortaggio che non può mancare se si vuole iniziare un orto in balcone o in giardino poiché, i loro valori nutrizionali, sono molto apprezzati. Esse, infatti, hanno un basso contenuto calorico e sono ricche di nutrienti essenziali. Contengono vitamina C, vitamina A, vitamina K, vitamina B6, folati e minerali come potassio e manganese.

Essendo composte per lo più da acqua, rappresentano una scelta ideale per mantenere l’idratazione corporea durante i mesi estivi. Inoltre, contenendo fibre, aiutano a regolare la funzione intestinale, promuovendo la sazietà e contribuendo al controllo del peso.

Anche se non sono particolarmente difficili da coltivare in casa, le zucchine necessitano di alcuni accorgimenti per poter crescere sane e rigogliose. Vediamo quali.

Come coltivarle

Per iniziare il tuo orto domestico, ti servirà del terriccio, dei recipienti di plastica (ad esempio, bicchieri monouso) e i semi di zucchine. In ciascun bicchiere, poni del terriccio e, un seme di zucchine. In soli tre giorni, il seme inizierà a germogliare. In una settimana, vedrai spuntare le prime foglie.

A questo punto, è arrivato il momento di trasferirle in vasi più grandi, che siano abbastanza profondi da consentire alle radici di svilupparsi. In ciascun vaso, metterai la piantina di zucchine a cui sono spuntate foglie e radici. Per proteggere la piantina e consentirle di crescere forte e sana, adopera della pacciamatura ovvero cospargi il terreno del vaso con della paglia.

Quando altre foglie inizieranno a spuntare, aggiungi un bastoncino affinché la pianta possa crescere dritta in altezza. Periodicamente, poi, procedi alla potatura delle foglie che ti sembrano secche. A questo punto della crescita della pianta, potrai rimuovere la pacciamatura e procedere con del fertilizzante. Tra i migliori in circolazione c’è quello a base di proteine estratte dai pesci. Rimetti la pacciamatura ed irriga abbondantemente.

Quando sarà giunto il momento giusto, la pianta inizierà a dare i suoi primi fiori a cui faranno seguito i frutti soltanto se avverrà impollinazione. Per facilitarla, potrai usare un cotton fioc ed estrarre il polline dai fiori.

Trascorsi circa 70 giorni, vedrai spuntare i piccoli frutti. Trascorsi i cento giorni, le tue zucchine domestiche saranno pronte per essere prese dalla pianta e cucinate. Otterrai in modo facile un ortaggio biologico a km 0.