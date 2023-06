Fantastiche idee fai da te con una ruota dell’auto: esce fuori qualcosa di utile

Fantastiche idee fai da te con una ruota dell’auto: ecco a che cosa puoi dare vita se liberi la tua creatività. Per te tante incredibili soluzioni per riciclare questo oggetto comune.

Con la tecnica del fai da te puoi davvero realizzare cose incredibili. Ecco cosa viene fuori sfruttando la gomma dell’auto. Fantastiche idee per realizzare creazioni economiche ed utili.

Soluzioni creative con il fai da te

Il fai da te è ormai una vera e propria arte. Sempre di più sono le persone che impiegano il tempo libero creando oggetti utili e anche carini solo riciclando cose che altrimenti finirebbero nella pattumiera.

Sembra impossibile da credere eppure è così: non c’è nulla che non possa essere riutilizzato in modo intelligente. Spesso, basta solo un po’ di creatività e del tempo a disposizione, per sfoderare talento e manualità.

Oggi vogliamo condividere con te delle fantastiche idee fai da te che puoi realizzare semplicemente sfruttando la ruota dell’auto.

Sì, riciclare pneumatici può tornarti davvero molto utile. Non hai idea di cosa può venire fuori solo con un pizzico di ingegno e fantasia. Se ti piace il fai da te ma soprattutto se hai sempre idee nuove per rinnovare la tua casa e non solo, allora questo contributo fa al caso tuo.

Qui scoprirai in quali modi particolari, curiosi e alternativi puoi riciclare le ruote della macchina. Ecco per te un elenco di idee super!

Idee fai da te con una ruota dell’auto

Non sai cosa fartene di quelle vecchie ruote dell’auto e aspetti solo il momento giusto per smaltirle? Aspetta prima di gettarle in discarica: puoi riutilizzarle in maniera davvero intelligente.

Per te diverse e fantastiche idee fai da te con una ruota dell’auto che con un po’ di creatività finirà per assumere un nuovo aspetto ma soprattutto per assolvere una funzione completamente diversa!

Che cosa puoi realizzare con una ruota dell’auto? Ecco la lista:

1. Cuccia per il tuo amico a 4 zampe

Con una vecchia ruota dell’auto puoi realizzare una comoda e carina cuccia per il tuo amico a 4 zampe! Che sia un cane o un gatto, non importa: la adorerà!

Creare un giaciglio per il tuo fedele animale domestico è davvero semplice. Devi procurati della vernice acrilica ed iniziare a dipingere la ruota del colore che preferisci.

Aspetta un giorno affinché il colore si asciughi e metti all’interno della gomma un materassino comodo, alto, soffice e imbottito che farà da cuscino al corpo e alla testa del tuo amico a 4 zampe. Bello e utile soprattutto, ciò che viene fuori!

2. Tavolino da salotto

Altra fantastica idea fai da te per sfruttare una ruota dell’auto: creare un comodo tavolino da soggiorno! I passaggi da realizzare sono estremamente semplici.

Come prima cosa dovrai pulire bene la tua gomma con l’aiuto di una spazzola a setole larghe. Utilizza acqua, sapone e sgrassatore per eliminare ogni residuo di sporcizia.

Con l’aiuto di un metro, segna le misure del diametro della ruota e trasferiscile su un foglio di legno compensato. Con attenzione, ritaglia 2 cerchi delle dimensioni giuste: essi saranno la base d’appoggio e i piedi del tuo tavolino.

Dipingi la ruota con vernice acrilica o con una bomboletta spray scegliendo il colore che preferisci, e salda la base d’appoggio e i piedi al tuo pneumatico: tavolino pronto!

3. Fioriere da giardino

Con una ruota dell’auto puoi realizzare anche dei vasi davvero carini o delle particolari fioriere da giardino! Anche in questo caso i passaggi da seguire sono pochi e semplici.

Pulisci bene i tuoi pneumatici, lavali, asciugali e dipingili del colore che più ti piace. Con un foglio di compensato crea un cerchio che sia delle dimensioni giuste per coprire l’interno della tua ruota.

Non dimenticare di creare due fori sulla gomma: essi serviranno per il drenaggio dell’acqua e per il ricircolo di aria. Riempi la ruota con terreno fertile e interra le tue piante, poi goditi il risultato finale che è bellissimo!

4. Portaombrelli colorato

Altra idea carina per te da realizzare con una ruota dell’auto: creare un portaombrelli colorato! Il procedimento da seguire è sempre lo stesso: lava, asciuga e dipingi la tua gomma.

Poi, con l’aiuto in un trapano, crea dei fori su di essa: è lì che inserirai i tuoi ombrelli! Per conferire stabilità al tuo portaombrelli realizza con un foglio di compensato 4 piedi che fisserai sotto la ruota: portaombrelli pronto!

Queste fantastiche idee fai da te con una ruota dell’auto ti ritorneranno davvero molto utili. Con degli pneumatici potrai realizzare tanti nuovi oggetti simpatici, carini ma soprattutto economici.

Solo sfruttando un po’ del tuo tempo e sfoderando la tua creatività, puoi dare vita a tante nuove cose partendo da un oggetto che solo in pochi hanno idea di come riutilizzare.