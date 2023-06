Colloca una foglia di alloro sui piedi prima di andare a letto: cosa succede dopo

By

Sapevi che è sufficiente mettere una foglia di alloro sui piedi per ottenere alcuni enormi benefici? Non ci crederai, ma basterà farlo prima di andare a letto per eliminare alcuni fastidiosi problemi, scopriamo quali!

Non sopporti il cattivo delle tue scarpe e men che meno quello dei tuoi piedi? Allora l’uso dell’alloro fa al caso tuo e potrai risolvere un problema che sicuramente ti porti dietro da tempo e che non hai mai potuto risolvere. Proprio così, a volte neanche i prodotti più costosi sono in grado di dare risultati efficaci nell’eliminare la puzza dai piedi e dalle scarpe.

Anche se a volte sembrano funzionare, dopo un po’ di giorni il cattivo odore ritorna e anche più insistente di prima. Per fortuna potrai risolvere questo problema semplicemente usando delle foglie di alloro, una pianta dall’odore caratteristico che si espande negli ambienti in poco tempo e lascia un profumo delizioso.

Se pensi che il tuo piede è un ambiente piccolo capirai che i risultati sono assicurati. Ma come va usato l’alloro sui piedi? In un modo semplice e facile da eseguire, che anche nei tempi antichi pare si faceva, scopriamo come!

Usare alloro secco per piedi e scarpe

L’uso delle foglie essiccate di alloro per alcuni scopi risale ai tempi antichi e si è tramandato fino ai nostri giorni come una tradizione vera e propria. Nell’antichità l’alloro era considerato un portafortuna ed era usanza tenerne una foglia sotto il cuscino per auspicare prosperità e benessere.

E’ bene ricordare che le foglie vanno usate secche per i piedi e per le scarpe, ma anche per preparare le tisane, visto che l’alloro è anche un ottimo digestivo. Nelle sue foglie secche c’è un concentrato di benefici che aiuta a risolvere tanti disturbi, per questo è importante averne a portata di mano una scorta.

Ma come essiccare l’alloro? Le foglie d’alloro vanno raccolte durante l’estate, vanno lavate con cura e poi fatte essiccare all’aria aperta. Quando sono ben secche e liberi da qualsiasi traccia di umidità puoi conservarle in un contenitore a chiusura ermetica. In questo modo potrai usarle durante l’anno quante ne vuoi.

Come usare l’alloro per i cattivi odori di piedi e scarpe

Utilizzare l’alloro per eliminare la puzza dei piedi è semplice: devi mettere una foglia di alloro all’interno della calza prima di andare a letto. Le proprietà sudorifere e antisettiche dell’alloro agiscono sul piede impedendone la sudorazione e la proliferazione di batteri, responsabili del cattivo odore.

Basta tenere la foglia di alloro sul piede tutta la notte per averli perfettamente asciutti al mattino e senza odori strani. Oltre che sul piede, puoi mettere la foglia di alloro anche nelle scarpe, a prescindere da quali calzature utilizzi, che possono essere sneakers, mocassini, stivali e altro.

Infatti, anche le scarpe vengono contaminate dall’odore dei piedi sudati, che messi nelle calze puzzano ancora di più. La foglia di alloro nelle scarpe è la soluzione perfetta per trattenere l’odore di sudore dei piedi e profumare la suola.

Alloro e cannella digestivo efficace

Oltre che per aver piedi e scarpe profumate, l’alloro è anche un ottimo digestivo e lo è ancor di più se combinato con la cannella. Ecco cosa serve per preparare una tisana digestiva, ideale da assumere quando la pancia è gonfia e si avvertono disturbi allo stomaco:

Alcune foglie di alloro;

1 stecca di cannella;

200 ml d’acqua-

Versare la cannella e le foglie di alloro essiccato nell’acqua e portare a bollore. Far bollire per cinque o dieci minuti, dopodiché filtrare il composto in una tazza e lasciarlo intiepidire. Si può aggiungere un cucchiaino di zucchero oppure si può bere la tisana così com’è. Questa tisana favorisce la digestione e aiuta ad eliminare disturbi di meteorismo, fermentazione e contrasta con efficacia i sintomi della pancia gonfia.