Questo fertilizzante naturale per le piante farà ingelosire tutti i vicini di casa

Prendersi cura delle piante non è così semplice come sembra, dato che bisogna tener conto di diverse accortezze. In particolare, dobbiamo anche far molta attenzione alla concimazione. Dite addio a tutti quei prodotti chimici, basterà realizzare un perfetto fertilizzante naturale per le piante: scopriamo come fare.

Crescere qualsiasi pianta in maniera sana ed equilibrata, richiede sempre molta costanza e attenzione. Ad esempio, lo sapete che potete realizzare un incredibile fertilizzante naturale per le piante con un solo ingrediente? Lo avete tutti in casa. Farete ingelosire i vostri vicini di casa con questo trucco. Da non credere: scopriamo di più.

Fertilizzante naturale per le piante: tutti i dettagli

Non tutti hanno il pollice verde, proprio per questo motivo, è necessario sfruttare qualche trucchetto per crescere le nostre piante in maniera sana e senza spendere cifre eccessive. Non importa se si tratta di un piccolo spazio verde o di un orto, è importante dare la giusta dose di fertilizzanti.

Sono fondamentali, perché garantiscono una buona fioritura e durata della pianta. Come saprete, esistono tantissimi tipi di concimi sul mercato. Però, possono essere molto dannosi per l’ambiente e anche per la salute umana, dato che contengono diverse sostanze chimiche.

Proprio per questo motivo, sarebbe meglio utilizzare dei fertilizzanti naturali, infatti, possiamo sfruttare dei comuni ingredienti che abbiamo in casa. Uno in particolare potrebbe esserci di grande aiuto. Stiamo parlando proprio dei fondi di caffè: scopriamo come utilizzarli, il procedimento è super facile.

Il procedimento

Di solito, i fondi di caffè vengono buttati nella spazzatura. Ma non tutti sanno che sono un ottimo fertilizzante naturale per le piante, infatti, è un vero e proprio peccato gettarli via.

È ora di dire finalmente addio agli sprechi, perché questo semplice ingrediente contiene una buona quantità di azoto, calcio, magnesio e antiossidanti che riescono a nutrire perfettamente il terriccio. Inoltre, funzionano anche come repellente contro diversi parassiti.

Il procedimento è molto semplice, infatti, basteranno solamente due minuti. Innanzitutto, prendete una bottiglia di plastica da un litro e mezzo e riempitela con un litro d’acqua. Successivamente, con l’aiuto di un imbuto, versate circa 4 cucchiai di fondi di caffè.

Aggiungete altra acqua se il caffè non sarà sceso perfettamente all’interno della bottiglia. Infine, agitate per mescolare il composto e aspettate due giorni prima di utilizzarlo nelle vostre piante. In questo modo, nutrirete il terreno con questo semplice procedimento.

I fondi di caffè sono un fertilizzante naturale molto economico. Si tratta di un elemento che contiene tantissime proprietà, proprio per questo motivo, è un ottimo alleato per la crescita delle piante.

Però, bisogna precisare che non tutti i vegetali possono essere concimati con i fondi del caffè, come: broccoli, ravanelli, pomodori e girasoli. Il motivo? Si tratta di un ingrediente che aumenta in maniera spropositata il pH del terreno.