WhatsApp per Mac, arriva l’app nativa: ecco come scaricarla

Arriva l’app nativa di WhatsApp per Mac: ecco come scaricarla e quali caratteristiche mette a disposizione dell’utenza.

Arriva, anche in Italia, l’applicazione nativa di WhatsApp per Mac. Dopo un anno di indiscrezioni, dunque, l’app è finalmente disponibile, anche nel nostro Paese, per tutti gli utenti che utilizzano un laptop della mela morsicata. Ad annunciare la buona nuova, Meta, l’azienda che possiede WhatsApp, Instagram e Facebook.

WhatsApp per Mac, arriva l’app nativa

Arriva, anche in Italia, l’app nativa di WhatsApp per Mac. Dopo l’introduzione della versione per Windows, anche gli utenti che usano computer Apple potranno avvalersi dell’applicazione, che potranno utilizzare, sfruttandone, pienamente, tutte le funzionalità.

Non è, di certo, un dettaglio scontato, visto che solo su smartphone Android e iOS l’utente poteva godere, totalmente, delle funzioni presenti sull’app di messaggistica istantanea.

Fino ad oggi, infatti, gli utenti desktop si sono potuti avvalere di una versione comunque utile per PC, anche se priva di diverse opzioni invece presenti sulla versione mobile.

Gli utenti, dunque, potranno dire finalmente dire addio al web wrapper dell’app, per avere, nei fatti, a disposizione un’applicazione completa e sfruttabile a tutto tondo.

L’applicazione, secondo quanto apprendiamo da diverse fonti in rete, sarebbe stata riprogettata con il framework realizzato da Apple, denominato Catalyst, che consente algi sviluppatori di effettuare il porting dell’app, sia su macOS che su iPadOs.

L’annuncio di WhatsApp

WhatsApp ha pubblicato un annuncio, nel quale ha comunicato agli utenti l’arrivo della nuova applicazione per macOS.

Nel post, dunque, specifica che l’app è stata sottoposta a un processo di miglioramento, che bn si adatta all’ambiente Mac, ai quali gli utenti sono abituati.

Mediante l’app – come sottolinea WhatsApp – gli utenti potranno condividere file, trascinandoli facilmente all’interno della conversazione, rintracciare i contenuti nella cronologia e far leva su un livello più elevato di produttività.

Le novità di questa versione desktop per Mac e come scaricarla

WhatsApp per MacOs, inoltre, porta con sé una serie di novità interessanti, oltre alla piena compatibilità con il sistema operativo Apple.

Permette, infatti, agli utenti di effettuare chiamate di gruppo, con massimo otto partecipanti che possono arrivare a 32 per le videochiamate. Non solo.

Sarà anche possibile partecipare, in un secondo momento, a una chiamata di gruppo già avviata, consultare la cronologia delle chiamate e impostare la ricezione delle notifiche, qualora si decidere di chiudere l’app.

Per ottenere la versione di WhatsApp per Mac, appena annunciata, basta collegarsi al sito whatsapp.com. Qui si può procedere al download del file di installazione e avviare il processo.

In questo caso, dovete chiudere l’app vecchia, qualora l’abbiate installata sul vostro MacBook. Dopo l’installazione del film .dmg, dovrete rifare l’accesso, inserendo i dati di login.