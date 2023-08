Su Whatsapp si potranno inviare i file in qualità originale

WhatsApp è pronta per lanciare una nuova funzione che riguarda l’invio dei file nella loro qualità originale.

Tante sono le novità che, nell’ultimo periodo, sono state annunciate da WhatsApp: dall’invio di foto e video in alta qualità, fino a nuove opzioni per i gruppi e le conversazioni private, oggi ne arriva un’altra che potrà, decisamente, piacerà molto utenti: la funzione che permetterà di inviare i file nella loro qualità originale.

WhatsApp, in arrivo la funzione che permette di inviare file in qualità originale

Potremmo dire che l’evoluzione di WhatsApp è giornaliera.

In quest’ultimo periodo, infatti, l’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg, ha lanciato una serie di novità che hanno entusiasmato gli utenti e che permetteranno di trasformare WhatsApp da semplice applicazione di messaggistica istantanea a un vero e proprio centro di comunicazioni a 360°.

WhatsApp, infatti, sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà, agli utenti, di condividere file o nella qualità in cui sono stati salvati.

Proprio come già successo con l’invio di fotografie e di video in alta qualità e senza compressioni.

Questa indiscrezione, come molte altre, sono trapelate dal noto sito WABetaInfo. Come il portale stesso fa notare, questa novità è già presente nella versione 2.23.18.12 della beta di WhatsApp per Android, la quale permette, per l’appunto, di selezionare foto e video e la qualità originale.

Come inviare file in qualità originale su WhatsApp

In sostanza, i video e le immagini su WhatsApp, dunque, saranno o trattati come documenti.primo momento, infatti, per poter inviare a te i file in qualità originale era necessario cambiare l’estensione del file, utilizzando, ad esempio .doc o .pdf.

Un escamotage che, in fin dei conti, non sarà più necessario.

Ciò perché l’applicazione stessa permetterà di inviare i file non sono in alta qualità, ma anche alla stessa qualità mediante la quali il creatore li ha realizzati.

L’utente non deve fare altro che condividere il file in questione e impostare, di conseguenza, la risoluzione su “qualità originale“.

Un’importante funzione di cui si sta parlando da mesi e mesi e che ora trova riscontro non solo nelle parole degli sviluppatori.

Questi ultimi, infatti, hanno avuto modo di poter testare tale opzione attraverso le diverse versioni Beta.

A breve, dunque, anche gli utenti potranno avvalersi di tale importante feature.

Con questo tipo di funzione, le immagini video, dunque, non saranno più complessi prima di essere inviati al destinatario.al momento, con l’invio di file in alta qualità, i video sono inviati ad una risoluzione massima di 720p.