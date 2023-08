Case in vendita a soli 50.000 euro in questo posto con spiagge e acqua pulitissima

Coloro che sono alla ricerca di case in vendita pagando soltanto 50.000 euro, in questo borgo sul mare la troveranno sicuramente.

Gli italiani hanno tanti sogni nel cassetto, di cui uno comune alla stragrande maggioranza: avere una seconda casa al mare, magari in un meraviglioso angolo di paradiso.

Ma è un sogno irrealizzabile? Niente affatto! Ci sono città medie e piccole sulle nostre coste che offrono una tale possibilità, come in questo celebrato e incantevole posto, dove l’acquisto di un appartamento è accessibilissimo. Quanto costa? Soltanto 50.000 euro.

Se facciamo un tour in lungo e in largo sulle nostre coste, non mancano di certo spiagge meravigliose e incantevoli borghi.

Se uno di questi sorge proprio a un tiro di schioppo da una bellissima spiaggia, chi ci vive è una persona molto fortunata.

Stiamo parlando di Erice, senza dubbio un angolo di paradiso tutto italiano, dove trovare una casa da acquistare senza dissanguarsi è più di una possibilità.

Erice: bellezze naturali, storia e cultura

Dove si trova il Comune di Erice? Esattamente in provincia di Trapani. Si erge su un monte alto 750 metri, che domina incontrastato sul golfo di Bonagia e sulla costa ovest della Sicilia.

Erice è conosciutissima per via del suo borgo medievale, in cui si possono trovare castelli, chiese e giardini. La vicinanza del mare alza il punteggio di gradimento, con spiagge bellissime su cui si affacciano acque cristalline di zone come San Giuliano, Casa Sante e Pizzolungo.

La ricchezza di storia, cultura e arte fanno di questo borgo uno dei più belli della Sicilia. I visitatori che vi giungono restano a bocca aperta di fronte al panorama del mare e delle isole Egadi.

Il Castello di Venere è una delle attrazioni principali. Venne costruito dai Normanni sui resti di un tempio greco.

Fa eco al castello il Duomo dell’Assunta, risalente al XIV secolo. Non mancano eventi culturali molto importanti, tipo il Festival del mistero medievale e il Festival Internazionale delle Scienze.

Case in vendita a soli 50.000 euro a Erice

Ecco il momento di parlare di casa da acquistare a Erice. I vantaggi nel farlo sono senza dubbio tanti. In primis, parliamo di un posto molto sicuro e tranquillo, poco caotico e privo del tipico stress che si “subisce” in città.

A Erice il clima resta mite per quasi tutto l’anno, un ulteriore motivo per acquistare casa qui. La scelta in tal senso non manca: ci sono alloggi che vanno dal moderno al rustico, nonché case vacanze e villette, la maggior parte a prezzi accessibili.

Ci siamo prodigati a fare una ricerca molto attenta su varie piattaforme immobiliare, scoprendo offerte davvero interessanti a prezzi molto convenienti.

Proprio nel centro di Erice c’è un appartamento di 150 mq in vendita a 48.000 euro, ma anche due appartamenti di circa 80 mq rispettivamente a 45.000 e 48.000 euro.

Spostandoci verso la zona Bonaglia (praticamente sulla spiaggia), abbiamo trovato un appartamento di 55 mq dentro una villa in vendita a 45.000 euro.

Le alternative sempre a basso prezzo

Certo, la Sicilia non è una Regione a portata di mano per tutti i cittadini italiani, soprattutto quelli che abitano nel Nord e nel Centro Italia.

Le alternative “economiche” per l’acquisto di una seconda casa al mare non mancano, come in una località italiana dove c’è una bellissima spiaggia dorata (case che partono da 60.000 euro), oppure in un meraviglioso posto dove ha la villa Fabio Fazio (prezzi a partire da 75.000 euro).