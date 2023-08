Calci e pugni alla porta, dopo la tentata truffa. Due ladri sono stati messi in fuga dagli spari del padrone di casa a Dallas.

Immagini incredibili quelle della videocamera del citofono dell’inquilino di Dallas, che ha messo in fuga nelle scorse ore due malintenzionati. Gli uomini, uno con il volto coperto e uno armato di pistola, hanno tentato di fare irruzione prima con l’inganno, poi provando ad abbattere la porta. I fatti risalgono alla settimana scorsa: uno dei due ladri è stato arrestato il giorno stesso della rapina.

Dallas, due ladri armati tentano l’irruzione: messi in fuga dal padrone di casa

Attimi di terrore ad Oak Cliff, quartiere di Dallas. Due uomini, ripresi dalla videocamera del citofono sono stati cacciati dopo aver tentato di fare irruzione in una casa armati dall’inquilino, che ha poi aperto il fuoco e costretto alla fuga i due malviventi.

Tutto è iniziato con toni pacati, però, quando uno dei due ladri aveva approcciato il campanello di Ethan Rodriguez, padrone di casa. L’uomo ha risposto alla porta guardando dallo spioncino elettronico al 31enne di etnia ispanica Eric Contreras, poi identificato dalla polizia grazie ai video messi in rete dallo stesso Rodriguez.

Ma Ethan non cadendo nella truffa dei malviventi, che si erano finti lavoratori per la manutenzione del palazzo, ha scatenato di fatto l’ira dei ladri. Il 31enne ha infatti iniziato a sferrare diversi calci alla porta, quasi abbattendola per diversi minuti pensando dopo aver parlato al citofono che Rodriguez avesse abbandonato casa. Poi l’ingresso in scena di un altro uomo, dal volto totalmente coperto. Entrambi hanno tentato di buttare giù a calci la porta quando il padrone di casa ha deciso di prendere la sua arma e fare fuoco attraverso la porta.

Sono stati 13 i colpi esplosi da Rodriguez, 2 quelli in risposta da parte dei ladri ma fortunatamente

Le motivazioni dell’agguato: arrestato uno dei malviventi

Si indaga adesso sul movente dell’agguato ai danni dell’abitazione di Ethan Rodriguez. Lo stesso inquilino, intervistato in queste ore da Fox News, ha riferito che a sua detta si è trattato solamente di un episodio sporadico. Nessun regolamento di conti dunque. Con tutta probabilità si è trattato solamente di un tentato furto.

Dopo la sparatoria, fortunatamente senza conseguenze, sul posto è arrivata la polizia di Dallas che ha messo in sicurezza la zona e dato il via alla caccia all’uomo. Uno dei due malviventi è stato identificato e arrestato il giorno stesso della rapina. L’uomo ha dei precedenti risalenti al 2013, ma sarebbe riconducibile secondo quanto affermato dai media statunitensi a diverse rapine negli anni.

Sul posto, la polizia ha chiesto ad Ethan di uscire con le mani in alto dalla casa, dove si trovava al momento dei fatti anche il fratello. I due giovani uomini hanno spiegato agli agenti la dinamica dei fatti, nonostante se le immagini del citofono parlassero di fatto da se.

Il video è stato messo in rete dallo stesso proprietario: “Il ladro non è in alcun modo riconducibile a me, non lo conosco. E’ stato un attacco “random”. Credevano non ci fosse nessuno a casa, ma hanno pensato male” ha detto Rodriguez intervistato in tv.