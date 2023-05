By

Un doppio tap per lasciare reazioni ai messaggi inviati in chat: questa la nuova funzione annunciata da WhatsApp.

WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea, ha introdotto una nuova funzione che renderà le conversazioni ancora più divertenti. Stiamo parlando della funzione del doppio tap per le reazioni, disponibile dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.0.10.73 mediante l’app Test Flight. Di seguito, vi spieghiamo come utilizzare questa nuova funzionalità al meglio.

WhatsApp lancia la funzione del doppio tap per le reazioni

WhatsApp lancia una nuova funzione per rendere ancora più divertente la conversazione con i tuoi amici. La funzione del doppio tap per le reazioni consente di aggiungere rapidamente una risposta emotiva a un messaggio, senza dover scrivere nulla.

L’uso della funzione è molto semplice: basta tenere premuto il messaggio e poi toccare due volte lo schermo per aprire il menù delle reazioni. Da qui, si può scegliere tra diverse opzioni come “Mi piace”, “Amore”, “Risata” e altre ancora.

Con questa nuova funzionalità, WhatsApp intende migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti all’interno dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. In questo modo, gli utenti saranno in grado di esprimersi facilmente attraverso le emoji, rendendo la conversazione ancora più vivace e coinvolgente.

Grazie alla possibilità di aggiungere rapidamente una risposta emotiva ai messaggi ricevuti, si riduce anche il tempo necessario per comporre una risposta scritta completa. Questo significa che gli utenti possono comunicare in modo ancora più fluido ed efficace tramite WhatsApp.

Come usare la funzione del doppio tap per le reazioni

WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica istantanea utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo, ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di reagire ai messaggi con un semplice doppio tap. Ecco come usare la funzione del doppio tap per le reazioni su WhatsApp.

Innanzitutto, assicurati di avere installato l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.0.10.73 sul tuo dispositivo Apple – appena sarà disponibile tramite l’app TestFlight che avviserà l’utente della nuova versione – quindi apri la chat in cui desideri inviare una risposta rapida.

Una volta nella chat, individua il messaggio a cui vuoi rispondere rapidamente e fai un doppio tap sul messaggio stesso per visualizzare le opzioni delle tue emoji preferite.

Successivamente scegli l’emoji che meglio rappresenta la tua reazione al messaggio e premi sull’icona dell’emoji selezionata per inviarla immediatamente come risposta al mittente del messaggio originale.

L’utilizzo della funzione del doppio tap può essere molto utile quando si vuole esprimere rapidamente un sentimento o una reazione ad un determinato contenuto senza dover scrivere un testo o frasi personalizzati.

In generale, possiamo dire che questa nuova caratteristica rende ancora più veloce ed efficace la comunicazione tra gli utenti su WhatsApp.

L’app, infatti, offre loro nuove opportunità per interagire fra loro attraverso l’uso delle emoji.

Il doppio tap disponibile dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.0.10.73

Se stai cercando una nuova funzione per le tue conversazioni, la modalità del doppio tap per le reazioni potrebbe essere ciò che fa al caso tuo.

Con questa funzione, puoi inviare una risposta veloce ed efficace ai messaggi dei tuoi amici senza dover digitare nulla. L’installazione dell’ultimo aggiornamento beta per iOS 23.0.10.73 ti permetterà di utilizzare questa opzione in maniera semplice e immediata.

WhatsApp sta sempre lavorando per migliorare la sua piattaforma con nuove funzioni – come l’opzione per modificare i messaggi inviati, entro un dato lasso di tempo – e caratteristiche interessanti volte a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza degli utenti nella messaggistica istantanea.